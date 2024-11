HARTMANN setzt positive Geschäftsentwicklung fort - Ergebnisprognose für aktuelles Geschäftsjahr angehoben

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,26 % und einem Kurs von 210 auf Tradegate (20. November 2024, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um +6,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %. Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 746,64 Mio.. Paul Hartmann zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

Heidenheim (ots) -- Organisches Umsatzwachstum von 3,1 % führt zu Umsatzerlösen in Höhe von1.796,8 Mio. EUR- Bereinigtes EBITDA von 214,0 Mio. EUR liegt um mehr als 60 Mio. EUR überVorjahreswert- Transformationsprogramm trägt wesentlich zum Ergebnis bei- Bandbreite der Ergebnisprognose für 2024 um 10 Mio. EUR auf 230 bis 270 Mio.EUR angehobenIn den ersten neun Monaten 2024 hat sich HARTMANN in einem herausforderndenMarktumfeld mit anspruchsvollen Absatzmärkten weiter positiv entwickelt. VonJanuar bis September 2024 führte ein organisches Umsatzwachstum von 3,1 % zuUmsatzerlösen in Höhe von 1.796,8 Mio. EUR. Die positive Umsatzentwicklung istvor allem auf die Einführung neuer Produkte im Rahmen desTransformationsprogramms zurückzuführen, die einen deutlichen Mehrwert fürHARTMANN Kunden bieten.Das bereinigte EBITDA von 214,0 Mio. EUR liegt um 66,9 Mio. EUR über demVorjahreswert. Einen wesentlichen Ergebnisbeitrag hat erneut dasTransformationsprogramm, sowohl durch innovative Produktneuerungen als auchdurch strukturelle Kostenmaßnahmen, geleistet. Die Material-, Fracht- undEnergiekosten waren nach wie vor auf einem hohen Niveau. Darüber hinaus verfolgtHARTMANN aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten in den Märkten einvorsichtiges Kostenmanagement.Insgesamt haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegenüber demVorjahr aber stabilisiert. Dadurch kommen die positiven Effekte desTransformationsprogramms voll zur Geltung.Umsatzentwicklung der SegmenteDas Segment Inkontinenzmanagement konnte sein Umsatzwachstum mitInkontinenzhosen in wichtigen europäischen Ländern sowie in Australien weitersteigern.Das Segment Wundversorgung wuchs im strategischen Wachstumsfeld der modernenWundversorgung aufgrund der Markteinführung neuer silikonisierter Wundauflagenspeziell in Frankreich, den USA und in Deutschland weiter.Das Segment Infektionsmanagement entwickelte sich unterschiedlich. Das gesunkeneMarktpreisniveau bei Untersuchungs- und OP-Handschuhen sowie Schutzausrüstungsorgte für eine rückläufige Umsatzentwicklung. Hingegen verzeichnete dasUnternehmen speziell in der Flächendesinfektion ein starkes Umsatzwachstum. InDeutschland und der Schweiz konnten Marktanteile im Apothekengeschäfthinzugewonnen werden.Im Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe erzielte CMC ein starkesWachstum. Ebenfalls Zuwächse gab es bei KOB. Kneipp hat seinen Umsatz aufVorjahresniveau gehalten.Ausblick 2024HARTMANN wird den mit dem Transformationsprogramm verfolgten Kurs auch künftigfokussiert fortsetzen. Das sich positiv entwickelnde Programm wird imGeschäftsjahr 2024 voraussichtlich einen Ergebnisbeitrag von weiteren etwa 50Mio. EUR leisten. Es wird das Unternehmen in seiner Wettbewerbsfähigkeit undResilienz weiter stärken.HARTMANN erhöht auf der Grundlage des bisherigen Geschäftsverlaufs 2024 sowieaufgrund aktueller Prognosen und auch des vorsichtigen Kostenmanagements denAusblick für das bereinigte EBITDA von bisher 220 bis 260 Mio. EUR auf 230 bis270 Mio. EUR. Das Unternehmen geht weiterhin von einem moderaten organischenUmsatzwachstum für das Geschäftsjahr aus.Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/5912569OTS: PAUL HARTMANN AGISIN: DE0007474041