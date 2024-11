Qualcomm ‒ Vom Smartphone-Gigant zum Allround-Chip-Lieferanten?

Der weltgrößte Anbieter von Mobilfunkchips, Qualcomm , hat bei seinem Investorentag in New York ehrgeizige Pläne vorgestellt: Bis 2029 will das Unternehmen außerhalb des Smartphone-Segments einen jährlichen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar erzielen. Besonders die Bereiche PC-Chips, Automotive und Mixed-Reality-Headsets stehen im Fokus.

Mit der Einführung des Snapdragon X für Windows-Geräte setzt Qualcomm auf Wachstum im hart umkämpften Markt der PC-Chips. Das Unternehmen erwartet bis 2029 4 Milliarden US-Dollar Umsatz aus diesem Segment – eine deutliche Kampfansage an den Platzhirsch Intel, der aktuell über 70 Prozent Marktanteil hält. CEO Cristiano Amon sieht die Marktveränderungen durch Apples Wechsel zu eigenen Prozessoren als Chance:

"Die Landschaft zwischen Windows und Mac hat sich verändert – ein perfekter Moment für uns, Lösungen zu liefern, an die der Markt glaubt."

Automotive: Verzehnfachung der Einnahmen

Im Bereich Automobilchips plant Qualcomm eine Verzehnfachung der Einnahmen im Vergleich zu 2024. Der Umsatz soll von 800 Millionen auf 8 Milliarden US-Dollar steigen. Dabei stammen 80 Prozent dieser Prognose bereits aus gesicherten Verträgen. Zu den Partnern zählen namhafte Hersteller wie General Motors, die Qualcomm-Technologie für Fahrerassistenzsysteme nutzen.

Diversifikation in IoT und XR

Zusätzliche 4 Milliarden Dollar sollen aus IoT-Chips (Industrieanwendungen, smarte Geräte) kommen, während der Bereich Extended Reality (XR) – darunter Chips für Metas Quest-Headsets und Ray-Bans – weitere 2 Milliarden Dollar beitragen soll. Qualcomms Präsenz im boomenden XR-Markt deutet auf enormes Potenzial hin, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Akzeptanz von Virtual- und Augmented-Reality-Geräten.

Rückgang bei Apple kein Problem

Qualcomm stellt sich auf den schrittweisen Rückgang von Apples Abhängigkeit ein. Schon 2027 könnten Apple-Geräte ohne Qualcomm-Chips auskommen. Doch CFO Akash Palkhiwala beruhigt die Anleger:

"Das Wachstum in unseren neuen Kategorien übersteigt die bisherigen Umsätze mit Apple bei Weitem."

KI: Edge statt Cloud

Qualcomm positioniert sich als Vorreiter im Bereich Edge-KI, mit der künstliche Intelligenz direkt auf Geräten statt in der Cloud betrieben werden kann. Diese Technologie könnte in naher Zukunft hochkomplexe Anwendungen ermöglichen, die bislang großen Rechenzentren vorbehalten waren.

"Was letztes Jahr in der Cloud lief, läuft dieses Jahr auf dem Gerät," so Durga Malladi, Senior Vice President für Produktplanung.

Aktienkurs hinkt hinterher

Obwohl Qualcomm ein starkes Wachstum prognostiziert, bleibt der Aktienkurs mit einem Anstieg von 16 Prozent in 2024 hinter dem Nasdaq-Durchschnitt von 26 Prozent zurück. Am Mittwochmorgen liegt die Aktie 0,5 Prozent im Plus bei 156,22 Euro.

Analysten wie bei President Capital Management senken ihre Bewertung von "Kaufen" auf "Neutral" und passen den Zielpreis auf 178 US-Dollar an.

Fazit: Mit einer klaren Diversifikationsstrategie und Fokus auf Schlüsselbranchen wie PCs, Automotive und KI-Chips positioniert sich Qualcomm für ein neues Wachstumszeitalter. Dennoch bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen langfristig aus Apples Schatten treten kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion