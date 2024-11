DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain in einem Ausblick auf den Baustoffsektor im Jahr 2025 von "Buy" auf "Hold" abgestuft, obwohl das Kursziel von 95 auf 96 Euro angehoben wurde. Analyst Jon Bell gab in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie außerdem seine Kaufempfehlung für Buzzi Unicem auf, während er sie für Heidelberg Materials, CRH und Holcim beibehielt. Nach den US-Wahlen dürfte die politische Unsicherheit im kommenden Jahr seiner Einschätzung nach nachlassen. Er geht von einem stabilen Konjunkturumfeld aus, auch wenn die noch hohen Zinsen Neubau-Aktivitäten verzögern dürften. Die Infrastruktur-Investitionen in den USA und Europa sollten von Konjunkturprogrammen profitieren./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 88,82EUR auf Tradegate (20. November 2024, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jon Bell

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m