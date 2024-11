Das britische Ministerium für Wirtschaft und Handel gibt die Gewinner der Unicorn Kingdom Pathfinder Awards bekannt, die die nächste Generation von Tech-Scale-Ups unterstützen

Vier expandierende Technologieunternehmen wurden als Gewinner der Unicorn Kingdom Pathfinder Awards (UKPA) in innovativen Kategorien wie KI und Cybersicherheit ausgezeichnet.

Das Programm zielt darauf ab, die talentiertesten Scale-Up-Unternehmen der Welt zu fördern und ihnen zu helfen, sich in der britischen Wirtschaft zu etablieren.

Das Vereinigte Königreich beherbergt mehr der sog. Einhörner als Frankreich und Deutschland zusammen und ist nach wie vor ein beliebtes Ziel für Technologieunternehmen aus aller Welt.

LONDON, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Vier innovative IT-Scale-Up-Unternehmen wurden als Gewinner der Unicorn Kingdom Pathfinder Awards (UKPA) bekannt gegeben, der größten globalen Auszeichnung des britischen Ministeriums für Wirtschaft und Handel (Department for Business and Trade, DBT) für Tech-Scale-Up-Unternehmen. Die ausgezeichneten Unternehmen gehen Herausforderungen an, die von der Verbindung von Krebspatienten mit klinischen Studien bis hin zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von IT-Systemen gegen Cyberangriffe reichen.

Die vom DBT ausgerichteten Preise bieten eine einzigartige Gelegenheit, die vielversprechendsten Unternehmen der IT-Branche zu entdecken, und bauen auf dem Erfolg der britischen Tech Rocketship Awards im Jahr 2023 auf, die zu Investitionen in Höhe von 67,4 Millionen Pfund im Vereinigten Königreich führten.

Die britische Regierung ist bestrebt, das Vereinigte Königreich zu einem noch größeren Anziehungspunkt für Investoren und globale Unternehmen jeder Art und Größe zu machen. Die Auszeichnungen sollen zeigen, dass das Vereinigte Königreich das richtige Land ist, um Geschäfte zu machen, und tragen dazu bei, weitere Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten zu fördern.

Die Finalisten wurden aus vier Kategorien ausgewählt: KI, Cybersicherheit, Technologie für vernetzte und automatisierte Mobilität (CAM) und digitale Handelslösungen.

Die Gewinner wurden gestern in der LinkedIn-Zentrale in London bekannt gegeben, wo sich die 10 Finalisten einer hochkarätigen Jury aus der Tech-Branche stellten. Außerdem hörten sie in einem Kamingespräch von Unternehmer Alpesh B Patel OBE sowie Forumsteilnehmern Envisionit Deep AI und Shopline - zwei Unternehmen, die sich erfolgreich im Vereinigten Königreich niedergelassen haben.