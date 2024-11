Airbus könnte wieder durchstarten

Langsam aber schöpfen auch Anleger wieder Mut und treiben die Aktie in Richtung 140,00 Euro an. Doch für eine zweite Kaufwelle ausgehend von den Oktobertiefs erfordert größeren Einsatz bullischer Marktteilnehmer, nach technischer Auswertung fehlt noch ein Aufschwung mit neuerlichen Hochs im Schlussquartal.

Die Lieferschwierigkeiten bei dem Zulieferer und Triebwerkshersteller CFM International scheinen sich langsam zu lösen, wie Airbus-Chef Guillaume Faury mitteilte. Dennoch zur Airbus im Juli sein jährliches Auslieferungsziel von 800 auf grob 770 Jets gesenkt und dies mit Problemen in der Lieferkette bei CFM sowie Engpässen bei anderen Teilen begründet.

123-Erholung noch nicht komplett

Sobald Airbus wieder ein Niveau von mindestens 143,70 Euro erreicht, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Folgeanstiegs an die nächste Widerstandszone um 154,54 Euro merklich an und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment auf kurzzeitiger Basis qualifizieren. Eine überschießende Welle könnte sogar an 158,45 Euro heranreichen, ehe wieder einige Tage von Gewinnmitnahmen geprägt werden. Unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 135,10 Euro würden allerdings empfindliche Abschläge auf 133,66 und darunter auf 126,50 Euro drohen. Dennoch bliebe ein langfristiger Aufwärtstrend hiervon noch unberührt.

Airbus Group SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die nächste Long-Chance bei dem Wertpapier von Airbus ergibt sich nach aktuellem Stand oberhalb von 143,70 Euro und könnte das Papier auf Sicht der nächsten Wochen auf 154,54 Euro vorantreiben. Entsprechend dieser Kursentwicklung könnte ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ31ZW abgeschlossen werden und würde eine Renditechance von 120 Prozent ermöglichen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,47 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 140,00 Euro allerdings noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,02 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Wochen eingeplant werden.