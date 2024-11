Bertelsmann Stiftung / Europäer:innen wollen sich von den USA ...

Europäer:innen wollen sich von den USA unabhängiger machen Gütersloh (ots) - Eine klare Mehrheit der Europäer:innen ist bereit, in einer sich wandelnden Weltordnung stärker Verantwortung für ihre eigenen Belange zu übernehmen. Das ist das zentrale Ergebnis einer eupinions-Umfrage der Bertelsmann Stiftung in den 27 EU-Mitgliedsstaaten. Die Zahlen zeigen einen deutlichen Meinungsumschwung in Europa: Ende 2017 wünschte sich nur ein Viertel der Bürger:innen ein verstärktes europäisches Engagement.

Die europäischen Bürger:innen vertreten mehrheitlich die Meinung, dass Europa in der aktuellen Weltlage einen eigenen Weg gehen solle. Die eupinions-Umfrage der Bertelsmann Stiftung in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten und den USA zeigt, dass die Europäer:innen bereits vor der Wiederwahl von Donald Trump politische Konsequenzen aus den globalen Entwicklungen für ihren Kontinent gezogen haben. 63 Prozent sind der Meinung, dass es für die Europäische Union an der Zeit sei, ihren eigenen Weg zu gehen, im Vergleich zu nur 25 Prozent im Jahr 2017.