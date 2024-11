Tesla-Konkurrent Nio rutscht nach Zahlen ab – Prognose aber angehoben

Mehr Fahrzeugauslieferungen

Im dritten Quartal 2024 lieferte das Unternehmen 61.855 Fahrzeuge aus. Davon entfielen 61.023 Fahrzeuge auf die Premium-Elektrofahrzeuge der Marke Nio und 832 Fahrzeuge auf die familienorientierten Elektrofahrzeuge der Marke Onvo. Dies stellt einen Anstieg von 11,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2023 und 7,8 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2024 dar. Im Oktober 2024 wurden zusätzlich 20.976 Fahrzeuge ausgeliefert.

Geschäftsausblick für das vierte Quartal

Tesla-Wettbewerber Nio hebt seine Gewinnprognose an, was vornehmlich an der erhöhten Auslieferung von Automobilen liegt.

Der Autobauer erwartet Fahrzeugauslieferungen zwischen 72.000 und 75.000 Einheiten, was einem Anstieg von 43,9 Prozent bis 49,9 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2023 entspricht.

Der Gesamtumsatz wird auf 2,904 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einer Steigerung von 19,2 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2023 entspricht, jedoch unter den Markterwartungen von 3,18 Milliarden US-Dollar liegt.

Fazit

Auch wenn Nio mit gesteigerten Auslieferungen seinen Umsatz anheizen will, heißt das noch keine Gewinne. Das abgelaufene Quartal zeigt deutlich, dass der Autobauer ein Rentabilitäts-Problem hat. Denn trotz höherer Stückzahlen, bricht der Umsatz weg. Dieses Problem mit gesteigerter Auslieferung in den Griff zu bekommen, erscheint zunächst in so kurzer Zeit fraglich. Daher bleibt es zunächst einmal abzuwarten, wie Nio seine Rentabilität steigern kann, damit die Anteile von Nio ein klarer "Kauf" sein können.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion