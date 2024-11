ISX Financial beeindruckt mit anhaltend dynamischem Wachstum

Nach den starken Ergebnissen in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres zeigt ISX Financial EU PLC ("ISXPlc"; ISIN: CY0200861017) auch in Q3 2024 eine beeindruckende Wachstumsdynamik und stärkt seine Position als führendes Unternehmen in den Bereichen Banktech und Regtech.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um beachtliche 71 %; das zweite Quartal 2024 wurde um 3 % übertroffen. Besonders stark war dabei der Monat Juli 2024, in dem ein Rekordumsatz von 5,2 Millionen Euro erzielt wurde. ISX Plc konnte auch die Nettovermögenswerte im Jahresvergleich um 143 % steigern und verbuchte im Vergleich zum vorherigen Quartal eine Zunahme von 23 %. Zudem wurde im dritten Quartal erstmals ein Transaktionsvolumen von über eine Milliarde Euro erreicht, was die operative Stärke und das Vertrauen der Kunden in ISX Plc unterstreicht.

Dabei wirtschaftet das Bank-Tech-Unternehmen mit einer EBITDA-Marge von 55 % besonders effizient und übertraf in Q3 sogar die eigene EBITDA-Margenerwartung von 40-45 % für das Gesamtjahr. Entsprechend kann es sich ISXPlc “leisten”, in die Zukunft zu investieren: Mit 0,7 Millionen Euro an Forschungs- und Entwicklungsausgaben im dritten Quartal stellt ISX Plc sicher, dass die Entwicklung innovativer und kundenorientierter Lösungen weiterhin vorangetrieben wird. Ein weiterer Wachstumsschritt ist die Erhöhung der Mitarbeiterzahl um 22 % im Jahr 2024 auf insgesamt 180 Angestellte, was ISX Plc zusätzlich stärkt und auf eine steigende Marktnachfrage vorbereitet.

Profitables, wachstumsstarkes Geschäftsmodell

Die jüngsten Zahlen sind eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des innovativen Unternehmens, denn ISX Plc überzeugt schon seit 2019 mit einem profitablen Geschäftsmodell. Dank diversifizierter Angebote wie Transaktionsbanking und Zahlungsdienste für Privat- und Geschäftskunden erzielt das Unternehmen im Gegensatz zu traditionellen Geldinstituten unabhängig von Zinsentwicklungen konstante Einnahmen.

Bereits im Jahr 2023 stieg das EBITDA auf 10,1 Mio. Euro, und das Eigenkapital wuchs um 128%, unterstützt durch liquide Vermögenswerte. Vorausblickend will ISXPlc im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von mehr als 45 Millionen Euro erzielen und dabei eine solide EBITDA-/Profitabilitätsmarge im Bereich von 25-35% beibehalten. Als nächsten, logischen Schritt plant ISXPlc eine Notierung an einer geregelten europäischen Börse und weiteres Wachstum durch innovative B2B und B2C-Finanztechnologien.