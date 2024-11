Symrise kauft Probi – Ist die Übernahme ein Gamechanger?

Symrise , einer der weltweit führenden Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen, plant die vollständige Übernahme des schwedischen Biotechnologieunternehmens Probi . Für jede ausstehende Aktie bietet der DAX-Konzern 350 schwedische Kronen (etwa 30,24 Euro) in bar. Damit setzt Symrise auf eine Übernahmeprämie von 42 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von Probi am Dienstag. Insgesamt wird die Transaktion mit 4 Milliarden Kronen (344 Millionen Euro) bewertet, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.

Probi ist bekannt für die Entwicklung von probiotischen Produkten und Technologien, die in der Lebensmittel- und Gesundheitsbranche immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit der Übernahme sichert sich Symrise nicht nur eine stärkere Marktposition in einem wachsenden Segment, sondern erweitert auch seine Kompetenzen im Bereich der Biotechnologie.

Symrise hält bereits knapp 70 Prozent der Anteile an Probi. Mit der Zustimmung der beiden größten externen Anteilseigner, Fjärde AP-fonden und Moneta Asset Management, die zusammen knapp 18 Prozent der ausstehenden Aktien kontrollieren, scheint die Übernahme auf einem sicheren Weg. Sobald Symrise über 90 Prozent der Anteile verfügt, soll Probi von der Börse genommen werden.

Ab dem 18. Dezember können Anteilseigner das Angebot von Symrise annehmen. Die Annahmefrist endet Mitte Januar 2025. Experten gehen davon aus, dass die Übernahme in diesem Zeitrahmen abgeschlossen werden kann, da bereits die Mehrheit der Großaktionäre zugestimmt hat.

Analystenstimmen: Gegensätzliche Perspektiven auf Symrise

Die geplante Übernahme von Probi fällt in eine Phase, in der die Stimmung an den Märkten für den europäischen Inhaltsstoff-Sektor gespalten ist. Während einige Analysten das Potenzial von Symrise betonen, mahnen andere zur Vorsicht, da die Wachstumsdynamik des Sektors unter Druck stehen könnte.

Barclays bleibt zurückhaltend: Die britische Investmentbank Barclays hat ihr Kursziel für Symrise kürzlich von 123 auf 115 Euro gesenkt, wobei die Einstufung weiterhin auf "Equal Weight" belassen wurde. Analyst Alex Sloane äußerte sich skeptisch über die kurzfristige Entwicklung der Branche. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht warnte er vor einer Normalisierung des Wachstums im europäischen Inhaltsstoff-Sektor, was Unternehmen wie Symrise vor Herausforderungen stellen könnte. "Die Margen und Wachstumsraten der vergangenen Jahre könnten schwer zu halten sein, da der Sektor von einer globalen Konsolidierung betroffen ist", so Sloane.

UBS zeigt Optimismus: Deutlich positiver fällt die Einschätzung der Schweizer Großbank UBS aus. Mit einem Kursziel von 138 Euro und der Einstufung "Buy" sieht Analyst Charles Eden die Übernahme von Probi als strategisch wichtigen Schritt. Laut Eden verfügt Symrise über ein solides Fundament, das durch die Integration von Probi weiter gestärkt wird.

Aktienperformance von Symrise

Die Aktie von Symrise reagierte bislang verhalten auf die Übernahmepläne. Aktuell notiert die Aktie bei 103,45 Euro und liegt damit 1,19 Prozent im Minus. Auf Jahressicht konnte das Papier jedoch um 6,77 Prozent zulegen und zeigt damit eine solide Performance.

Chancen und Risiken der Übernahme

Die geplante Übernahme von Probi durch Symrise eröffnet vielversprechende Chancen, birgt jedoch auch einige Risiken. Mit der vollständigen Integration des schwedischen Biotechnologieunternehmens kann Symrise sein Produktportfolio in einem dynamisch wachsenden Markt erweitern. Probi bringt spezialisierte Expertise im Bereich probiotischer Technologien mit, die zunehmend in der Gesundheits- und Lebensmittelbranche gefragt sind. Gleichzeitig bietet die Übernahme eine Möglichkeit zur Diversifizierung: Symrise wird weniger abhängig von seinem traditionellen Geschäft mit Duft- und Geschmacksstoffen, was das Risiko gegenüber Marktschwankungen in diesem Bereich mindert.

Dennoch gibt es auch Herausforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Die hohe Übernahmeprämie von 42 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von Probi könnte kurzfristig die Margen von Symrise belasten. Insbesondere in einem Marktumfeld, das durch wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt ist, könnte dies die finanzielle Flexibilität des Unternehmens einschränken. Zudem besteht das Risiko, dass eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung in Europa das Wachstum im Gesundheitsmarkt – und damit auch die Absatzzahlen für die neuen Produkte – bremsen könnte.

Letztlich hängt der Erfolg der Übernahme davon ab, wie effizient Symrise die Integration von Probi umsetzt und ob es gelingt, die Synergien in Forschung, Entwicklung und Vertrieb in messbare Ergebnisse umzuwandeln.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion