Leichte Kursverluste - Britische Anleihen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch geringfügig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Mittag mit 132,10 Punkten 0,06 Prozent tiefer als am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,35 Prozent.

Am Dienstag hatte die aktuell hohe Verunsicherung den Märkten noch für Kursausschläge am Anleihenmarkt gesorgt. Dazu hatte auch der Krieg von Russland gegen die Ukraine beigetragen. Zur Wochenmitte nun hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.