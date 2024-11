Weitere Stabilisierung - Tech-Sektor vor Nvidia-Zahlen im Plus

Der Index befindet sich wieder an der oberen Kanalkante, konnte aber bisher nicht wieder oben ausbrechen. Aktuell taxt IG die Marke um 19256, das ist minimal oberhalb des 76iger extension im H1, aber halt unterhalb der oberen Kanalbegrenzung. Oben ist in meiner Darstellung ein gap offen, welches um 19400 rum liegt. Kann sein das es geschlossen wird, bevor eine mögliche Baisse einsetzt. Warum sollte es steigen ? Die Deutsche Wirtschaft hat fertig, die Flaschen der Ampel haben dafür den Grundstein gelegt, Besserung ist nicht in Sicht. Und Trump wird ab Januar dafür sorgen, das wirtschaftlich von Deutschland keine Gefahr mehr ausgehen kann.Für heute, solange die orangene, steigende Tiefpunktlinie nicht unterschritten wird, per Stunde, ziehen die Bullen weiter nach Norden, schließt es darunter, übernehmen die Bären und das letzte Tief bei 18826 wird das Ziel sein. GD30 im weekly liegt nun bei 18642, darunter beginnt die Baisse, wenn der Wochenschlusskurs da unterhalb liegt.