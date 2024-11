Gimv veräußert Mehrheitsbeteiligung am ambulanten Rehabilitationsspezialisten rehaneo an Fremman Capital

München/Antwerpen (BE) (ots) - rehaneo, ein 2020 gegründeter und bundesweit

führender Anbieter von ambulanter Rehabilitation, Nachsorge, Prävention und

Betrieblichem Gesundheits-management, begrüßt Fremman Capital im

Gesellschafterkreis. Fremman übernimmt die bisher von der europäischen

Beteiligungsgesellschaft Gimv gehaltenen Mehrheitsanteile. Gründer und CEO Bruno

Crone sowie Co-Gründer und COO Christoph Dühr bleiben signifikant am Unternehmen

beteiligt und setzen ihre Tätigkeit in den bestehenden Funktionen fort.



Seit der Gründung vor vier Jahren - in der Hochphase der Corona-Pandemie - haben

Gimv und die geschäftsführenden rehaneo-Gesellschafter Bruno Crone und Christoph

Dühr das Unternehmen durch eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie zu einem

der Top-3-Leistungserbringer im Bereich der ambulanten Reha aufgebaut. Seit 2023

unterstützt Dr. Alain Robbe-Grillet als Geschäftsführer und CFO die Gruppe.





Bis heute hat rehaneo bundesweit 13 Unternehmen mit insgesamt 23 Standorten indie Gruppe integriert, darunter einige der führenden Einrichtungen inDeutschland. Zuletzt gründete und baute rehaneo in Göttingen auch ein Zentrumkomplett neu auf.Die rehaneo-Gruppe beschäftigt mittlerweile über 1.000 Mitarbeiter, die pro Jahrmehr als 80.000 Patienten und Kunden betreuen. Die Angebotspalette der Zentrenreicht dabei je nach Standort von der ambulanten Rehabilitation sowieReha-Nachsorge über Physio- und Ergotherapie bis hin zu Prävention und Fitness.Neben der Entwicklung der Standorte und dem kontinuierlichen Wachstum der Gruppesteht vor allem die Qualität der Dienstleistungen im Fokus. Diese wird u.a.durch ein Medical Board mit namhaften Experten gewährleistet, darunter Prof. Dr.med. Thomas Wessinghage. Ziel von rehaneo ist es, das Versorgungsnetz weiter zuverdichten und noch mehr Menschen professionelle Reha-Maßnahmen in der Näheihres Wohnorts anzubieten.Denn zum einen liegen die Kosten einer ambulanten Reha deutlich unter deneneines stationären Aufenthalts, was dem Gesundheitssystem zugutekommt. Zumanderen steigt die Nachfrage der Patienten, die während einer Reha-Maßnahme inihrem gewohnten Umfeld bleiben wollen. Gemeinsam mit Fremman will das ManagementTeam die bisherige erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter fortsetzen und weiterden fragmentierten Sektor konsolidieren und so ein in Europa führendesUnternehmen aufbauen.Bruno Crone, Gründer und CEO der rehaneo-Gruppe , erklärt: Wir bedanken uns beiGimv für die tatkräftige Unterstützung und die von Anfang an vertrauensvolleZusammenarbeit, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, in so kurzer Zeit zueinem der führenden Qualitätsanbieter im Bereich der ambulanten Reha zu