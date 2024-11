Künstliche Intelligenz verändert die Gesundheitsbranche massiv / Unternehmen fühlen sich nicht gut vorbereitet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Umfrage von Roland Berger unter Managern der Gesundheitsbranche: Fast alle(94%) erwarten starke oder sehr starke Auswirkungen von KI- Dreiviertel nutzen KI regelmäßig, aber nur 15 Prozent haben die Technologie inStandardprozesse integriert- Unternehmen engagieren sich und investieren, doch nur 29 Prozent fühlen sichgut vorbereitet, um KI für Wettbewerbsvorteile zu nutzenDie Gesundheitsbranche leidet weltweit unter Herausforderungen wie Kostendruck,Fachkräftemangel oder regulatorischen Anforderungen. Künstliche Intelligenz (KI)und darauf basierende Technologien bieten sich hier als Lösung an. Das sehenauch die Führungskräfte der Branche so, wie eine Umfrage unter 100Unternehmensführern und weiteren Entscheidern aus Gesundheitsunternehmen zeigt,die Roland Berger für die Studie "Future of Health - The AI (r)evolution"durchgeführt hat: Alle Befragten nutzen KI bereits, 74 Prozent von ihnenregelmäßig. Dennoch haben bisher nur 15 Prozent die Technologie zumindestteilweise in Standardprozesse integriert. Für die Zukunft erwarten die Manager,dass die Bedeutung von KI im Gesundheitswesen weiter zunimmt - vor allem inDiagnostik und Prävention. Fast alle (94%) rechnen mit starken oder sehr starkenAuswirkungen auf ihr eigenes Unternehmen und 90 Prozent haben bereits einespezielle Abteilung für KI eingerichtet. Dennoch sagen derzeit nur 29 Prozentder Befragten, dass ihre Organisation gut für das Thema aufgestellt ist."KI ist in der Gesundheitsbranche angekommen und verursacht bereits jetzt großeUmwälzungen", sagt Ulrich Kleipaß, Partner bei Roland Berger. "Das betrifft alleAkteure in der Wertschöpfungskette, von Pharma- und Medizintechnikunternehmen,deren Geschäftsmodelle sich mit KI verändern, über Krankenversicherungen, die KInutzen, um ihre Effizienz zu steigern, bis hin zu den Fachkräften inKrankenhäusern, Laboren und Arztpraxen, die neue KI-unterstützte Diagnose- undTherapiemethoden anwenden. Deshalb müssen alle Unternehmen der Branche sich mitdem Thema befassen, sonst laufen sie Gefahr, bei Innovation und Effizienz insHintertreffen zu geraten und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren."Bisher hilft KI im Gesundheitswesen vor allem bei der Optimierung von Prozessenund Kosten: 81 Prozent der Befragten nennen als Vorteil die Beschleunigung vonAbläufen, 79 Prozent eine gesteigerte Qualität und 77 ProzentKosteneinsparungen. Im Zuge weiterer technologischer Fortschritte dürfte KI sichin allen Bereichen der Patientenversorgung und in der gesamten