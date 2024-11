Größerer Sprung als Nvidia: Darum ist Palantir jetzt ein Trump-Trade!

Seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten in diesem Monat hat Palantir seine Marktkapitalisierung um mehr als 23 Milliarden US-Dollar erhöht, da die Anleger darauf wetten, dass das Unternehmen zu den größten Gewinnern der erhöhten US-Ausgaben für nationale Sicherheit, Einwanderung und Weltraumforschung gehören wird.

Die Aktien haben sich innerhalb eines Jahres auf über 62 US-Dollar pro Aktie mehr als verdreifacht, was dem Unternehmen einen Wert von fast 140 Milliarden US-Dollar verleiht. Dieser Anstieg war ein größerer Sprung als der des Chipherstellers Nvidia in den letzten 12 Monaten und brachte Palantir auf eine höhere Marktkapitalisierung als Lockheed Martin, einen der größten Hauptauftragnehmer für Verteidigungsgüter in den USA.