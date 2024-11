Harris beschließt die nächste Akquisition mit der Aufnahme des Apothekensoftware-Anbieters DataPharm Network EDV-Dienstleistungs GmbH und PharmaTax GmbH in sein Portfolio in der D-A-CH-Region (FOTO)

Ottawa / Wien (ots) - Harris, ein globaler Anbieter und Käufer von

Branchensoftware, erweitert sein Portfolio in der D-A-CH-Region mit der

Übernahme des Apothekensoftware-Anbieters DataPharm Network EDV-Dienstleistungs

GmbH und dessen Tochterunternehmen PharmaTax GmbH. Für Harris ist es die nächste

Akquisition im Gesundheitssektor und unterstreicht das Ziel, weltweit weiter zu

wachsen.



Mit ihrer vielseitigen Produktpalette deckt die DataPharm Network

EDV-Dienstleistungs GmbH und deren Tochtergesellschaft die Bedürfnisse einer

modernen Apotheke und schließt ebenfalls die Bedürfnisse des Endkunden mit ein.

So entsteht ein vollumfängliches Endkundenerlebnis, das beim Rezept anfängt und

mit einer SMS auf dem Handy des Kunden endet, dass seine Medikamente

bereitstehen. Aktuell arbeiten fast 114 Apotheken in Österreich voll

automatisiert mit den Produkten und Services der DataPharm Network

EDV-Dienstleistungs GmbH und können sich mehr um die Bedürfnisse ihrer

Kund:innen kümmern.





Neben der Apothekensoftware bietet DataPharm Network EDV-Dienstleistungs GmbHnoch viele weitere Produkte, damit sich Apotheker:innen auf ihr Kerngeschäftkonzentrieren können. Damit sind sie nicht nur ein Softwarehersteller, sondernebenfalls ein Dienstleister, der seine Kunden in den Fokus rückt und diesezutiefst versteht.Dr. Guido Moritz, Portfolio Leader Harris D-A-CH: "Durch den Kauf von DataPharmund PharmaTax in Österreich stärken wir mit der nun zweiten Akquisition in Wienunsere Präsenz vor Ort und darüber hinaus auch unser Healthcare-Portfolio imdeutschsprachigen Raum und schaffen wertvolle neue Möglichkeiten in diesemBereich. Wir freuen uns sehr, das Team von DataPharm und PharmaTax in derHarris-Familie willkommen zu heißen und gemeinsam an innovativen Lösungen fürden Gesundheitssektor zu arbeiten."Über DataPharm Network EDV-Dienstleistungs GmbH und PharmaTax GmbHDataPharm Network EDV-Dienstleistungs GmbH ist seit 37 Jahren am Markt aktiv undbietet österreichischen Apotheken eine vollumfängliche Software, um Apothekenbei ihren notwendigen Arbeitsabläufen mit der passenden Software zuunterstützen. Mit über 114 zufriedenen Kunden hat sich das Unternehmen unter demMotto "von Apotheken - für Apotheken" auf dem Markt etabliert. Um denBedürfnissen ihrer Kunden noch gerechter zu werden, wurde die PharmaTax vor 25Jahre gegründet. Damit erleichtert sie vielen Kunden die Rezeptabrechnung, damitdiese sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können: voll und ganz für denKunden da zu sein.Weitere Informationen zu DataPharm Network EDV-Dienstleistungs GmbH:https://www.datapharm.net/Über N. Harris Computer Corporation (Harris)Harris erwirbt Branchensoftwareunternehmen, managt sie gut und stellt sie fürdie Zukunft auf. Durch Akquisitionen ist Harris von seinen Wurzeln in derVersorgungswirtschaft, Kommunalverwaltung, Bildung und Gesundheitswesen auf über240 Unternehmen weltweit in mehr als 20 Branchen gewachsen. Harris ist ein Teilder Constellation Software Inc. (TSX: CSU), einem der weltweit aktivsten Käufervon Branchensoftwareunternehmen.Weitere Informationen zu Harris: https://www.harriscomputer.euPressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie:Kirsten StahlMarketing ManagerinPhone: +49 381 2524 4205Email: mailto:kstahl@harriscomputer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164225/5912744OTS: Harris Computer Germany GmbH