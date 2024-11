STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MJ2GED) Die Deutsche Telekom-Aktie ist derzeit nicht aufzuhalten. In den letzten sechs Monaten legten die Papiere des Bonner Konzerns um 30 % zu, letzte Woche erreichten sie mit 29,10 Euro ein neues Jahreshoch. Frischer Rückenwind kommt von Analysten-Seite. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor allem die gute Entwicklung bei der Tochter T-Mobile US heben die Analysten dabei hervor. Nach einem kleinen Durchhänger startet die Telekommunikations-Aktie einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch. Heute geht es um 1 % auf 28,93 Euro nach oben. Anleger an der Euwax setzen auf weitere Zugewinne und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN UM7L83) Gespannt warten Anleger heute auf die Quartalsbilanz von NVIDIA. Der Chip-Riese profitiert vom KI-Boom und hat in den letzten Jahren regelmäßig die Erwartungen übertroffen. Experten prognostizieren für das dritte Quartal ein Ergebnis von 0,743 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 32,95 Milliarden US-Dollar. Gestern legte die Nvidia-Aktie um 4,9 % auf 147 US-Dollar zu. Anleger in Stuttgart setzen auf weitere Gewinne und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia. 3. Knock-out-Call auf Boeing (WKN MG4KVU)

Boeing beginnt mit dem angekündigten Personalabbau und wird knapp 2.200 Mitarbeiter in Washington entlassen. Insgesamt soll im Rahmen der Mitte Oktober präsentierten Spar-Maßnahmen die Belegschaft um 10 % reduziert werden. Aktuell beschäftigt der kriselnde Flugzeugbauer rund 170.000 Mitarbeiter. Die Sparpläne kommen bei Anlegern offenbar gut an, der Aktienkurs legt um 1,2 % auf 145,60 US-Dollar zu. Ein Knock-out-Call auf Boeing ist heute gefragt.

Euwax Sentiment Index

Nach einem durchwachsenen Wochenstart versucht sich der DAX heute an einer Stabilisierung. Aktuell notiert das Aktienbarometer bei 19.137 Punkten, 0,4 % höher als am Vortag. Anleger warten gespannt auf die am Abend anstehenden Nvidia-Zahlen, die zuletzt stets für Marktbewegungen sorgten. Der Euwax Sentiment zeigt derzeit -6 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Kryptomarkt nach den Wahlen: Ein neuer Aufschwung? So kann der Kryptomarkt profitieren! Darum geht's im Video: "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) spricht mit Dr. Ulli Spankowski (BISON), über die aktuelle Lage des Kryptomarktes nach den US-Wahlen. Ulli Spankowski erklärt, welchen Einfluss Trump und politische Entscheidungen auf den Markt haben, und beleuchtet die Bedeutung der MiCA-Verordnung sowie die Herausforderungen für deutsche Anbieter. Auch die Einführung der Travel Rule und deren Auswirkungen auf Krypto-Nutzer werden diskutiert. Abschließend gibt es einen Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung und die wachsende Rolle institutioneller Investoren.

Disclaimer:

