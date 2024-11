Dieser Airline-ETF nimmt Kurs auf Norden

Die Aktien etablierter Fluggesellschaften wie United Airlines, Delta Air Lines und American Airlines verzeichneten jüngst deutliche Kursgewinne. Auch Billigfluggesellschaften wie JetBlue Airways, Frontier Group Holdings und Spirit Airlines schlossen zuletzt mit Zuwächsen. Der NYSE Arca Airline Index machte nach Trumps Wahlsieg einen Satz nach oben , wenngleich dieser in den vergangenen Tagen stark an Wert verlor:

Ein Rücksetzer, der sich möglicherweise als Chance für Anleger darstellt, die auf Deregulierung setzen. Analysten gehen davon aus, dass Trumps wirtschaftsfreundliche Politik eine Rückkehr zu lockeren Regulierungen bedeutet. "Die Erwartung eines entspannteren regulatorischen Umfelds wird die Luftfahrtbranche beflügeln", so Branchenexperten. Bereits in seiner ersten Amtszeit ist die Trump-Administration weniger aggressiv gegen Fusionen und Übernahmen vorgegangen als die Regierung Bidens. Trump wird das Thema Monopolbildung vermutlich verharmlosen.

Somit könnten Fusionen wieder Fahrt aufnehmen. Wenn Billigfluggesellschaften wie Spirit Airlines an Bedeutung verlieren, könnte dies anderen Akteuren der Branche mehr Kontrolle über Kapazitäten und Preisgestaltung verschaffen. Fusionen in den frühen 2010er-Jahren verschafften Delta Air Lines, United Airlines und American Airlines erhebliche Marktanteile und Preissetzungsmacht.

Conor Cunningham erwartet eine Verknappung der Sitzplatzkapazitäten. "Die Zahl der verfügbaren Sitze wird sinken, was die Preismacht der Fluggesellschaften stärken wird", so der Analyst bei Melius Research. Er rechnet im kommenden Jahr nur mit einem Kapazitätsanstieg von 3 Prozent – deutlich weniger als die zuvor erwarteten 6,2 Prozent. Er prognostiziert eine Verdopplung der Aktienkurse:

Dies ist die beste Branchenkonstellation für US-Fluggesellschaften seit einem Jahrzehnt.

Noch mehr Argumente für die Airline-Branche

Ein weiterer Vorteil für die Branche ist der sinkende Ölpreis. Viele Analysten prognostizieren, dass dieser Abwärtstrend auch im kommenden Jahr anhalten wird. Günstigere Treibstoffkosten erhöhen traditionell die Margen der Fluggesellschaften und könnten die Gewinne in den kommenden Quartalen weiter ankurbeln.

Auch beim Verbraucherschutz könnten Lockerungen kommen. Die Biden-Administration hatte Fluggesellschaften zuletzt verpflichtet, Passagiere bei Verspätungen oder Annullierungen finanziell zu entschädigen. Diese Regelungen belasten die Airlines erheblich. Investoren spekulieren darauf, dass solche Maßnahmen unter Trump zurückgenommen werden.

Pandemie-Nachwirkungen und Lieferengpässe

Die Luftfahrtindustrie kämpft allerdings weiterhin mit den Auswirkungen der Pandemie. Lieferengpässe, verursacht durch verspätete Flugzeugauslieferungen und hohe Wartungsanforderungen, belasten die Branche. Laut Goldman Sachs dürften die Verzögerungen bei den Flugzeuglieferungen bis in das Jahr 2025 anhalten. "Die Auslieferungen werden im Jahr 2024 voraussichtlich um 42 Prozent hinter den ursprünglichen Plänen zurückbleiben", so die Analysten.

Trotz dieser Probleme sieht Goldman Sachs positive Entwicklungen. Die Kapazitätsdisziplin außerhalb der Spitzenzeiten und eine steigende Nachfrage nach Premium- und Geschäftsflügen könnten die Branche langfristig stützen. "Es wird erwartet, dass die Kapazitäten bis Herbst und Winter wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren und die Preise steigen", so die Goldmänner.

Fluggesellschaften, die stark von Premium- und Geschäftsreisen profitieren und sich in einer guten Wettbewerbsposition befinden, dürften laut Goldman Sachs besonders profitieren. "Wir erwarten, dass sich die normalisierten Margen von Delta, SkyWest und United im Vergleich zur historischen Performance verbessern werden", schrieben die Analysten.

Goldman Sachs betont, dass Fluggesellschaften mit einem diversifizierten Produktangebot und soliden Margen langfristig bessere Ergebnisse erzielen werden. Diese Einschätzung untermauert ihre Kaufempfehlung für Delta Air Lines, United Airlines und die Alaska Air Group.

Anleger, die in die Luftfahrt- und Reise-Aktien investieren möchten – jedoch nicht gewillt sind, zu sehr ins Risiko zu gehen – für die bieten sich Branchen-ETFs wie beispielsweise der Defiance Hotel Airline and Cruise oder der The Travel UCITS (TRYP) an. Letzterer hat auf Jahressicht ein Plus von mehr als 40 Prozent verbucht:

Dieser ETF beinhaltet Branchengrößen wie Delta und United. Trotz der starken Performance seit dem Branchentief im August bleiben die großen Airlines attraktiv bewertet. Delta handelt beim 10,7-Fachen der erwarteten Gewinne für das Jahr 2025 und United beim 9,2-Fachen.

Zu den 10 stärksten Positionen im 65 Positionen umfassenden TRYP gehören folgende Player:

Unternehmen Land Gewichtung in % Performance Kalenderjahr 2024 in % KGV Ø Ratings der Wall Street United Airlines USA 5,82 +136,28 9,2 Kaufen Carnival USA 5,45 +49,00 18,9 Kaufen Royal Caribbean Cruises USA 5,20 +100,18 20,1 Kaufen Norwegian Cruise Line USA 5,19 +46,46 15,8 Kaufen Booking Holdings USA 4,31 +47,57 27,2 Kaufen Delta Air Lines USA 4,15 +64,98 10,7 Kaufen Hilton Worldwide Holdings USA 4,08 +43,49 35,4 Kaufen Trip.com China 3,99 +82,82 17,3 Kaufen Marriott International USA 3,95 +29,24 30,2 Halten Intercontinental Hotels Uruguay 3,91 +41,61 26,3 Halten

Quelle: hanetf.com; wallstreetONLINE (Stand 19.11.2024)

Alle halbe Jahre findet eine Neugewichtung statt. Der TRYP bietet Anlegern eine Möglichkeit, in die globale Reise- und Tourismusbranche zu investieren, um somit von der potenziellen Erholung der Banche zu profitieren. Er wurde im Sommer 2021, zur Hochzeit der Corona-Pandemie aufgelegt, und bildet Unternehmen ab, die in der Reiseindustrie tätig sind.

Darunter sind Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Online-Buchungsplattformen. Knapp zwei Drittel der Unternehmen sind US-amerikanische. Die nächstgrößten Anteile stammen mit etwa jeweils 9 Prozent aus Großbritannien und China. Die Portfolioallokation des 21,5 Millionen US-Dollar schweren ETFs stellt sich dabei wie folgt dar:

Sektor Anteil in % Fluggesellschaften 35,31 Hotelgesellschaften 29,68 Reiseagenturen 18,09 Kreuzfahrtgesellschaften 15,84 Industrie 0,71 Kommunikation 0,22 Cash 0,14

Quelle: hanetf.com

Fazit

Neben den politischen Entwicklungen stützt eine robuste Nachfrage nach Flugreisen sowie niedrige Treibstoffkosten die Performance des Luftfahrtsektors. Seit Jahresbeginn hat die Branche den S&P 500 deutlich übertroffen.

Die Wiederwahl von Donald Trump bringt Optimismus für die US-Wirtschaft und speziell für die Luftfahrtbranche. Eine Kombination aus Marktliberalisierung und starken Fundamentaldaten könnte Anlegern in den kommenden Monaten attraktive Renditen bieten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion