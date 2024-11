Vorreiter digitale Transformation in einer Traditionsbranche / Eifel Award für Rathscheck Schiefer (FOTO)

Mayen (ots) - Für wegweisende Innovationen bei der Digitalisierung wurdeRathscheck Schiefer jetzt mit dem Eifel Award 2024 als "Vorreiter der digitalenTransformation" in der Kategorie "Wertschöpfung" ausgezeichnet. DieZukunftsinitiative Eifel würdigte damit die unternehmerische Weitsicht eines derweltweit führenden Schieferproduzenten mit Hauptsitz in Mayen: "Im stolzenFirmenalter von 231 Jahren zeigt das Unternehmen, dass digitale Transformationauch in einer Traditionsbranche sehr gut gelingen kann," betonte die TriererWirtschaftsjournalistin Sabine Schwadorf in der Laudatio.Das Unternehmen mit der Zentrale in Mayen und umfangreichen Gewinnungs- undProduktionsstätten in Spanien setzt digitale Tools erfolgreich in den BereichenMarketing, Produktion, Verkauf und Logistik ein, um Wettbewerbsvorteile zusichern und auszubauen sowie die Wertschöpfung zu erhöhen. Konsequent investiertwird unter anderem in Online- und Social-Media Auftritte. Mehr als 500Magazin-Beiträge, zahlreiche eBooks, Videos und Konfiguratoren sorgen aufschiefer.de für zielgerichtete Rundum-Informationen für Bauherren und Fachleute.Mit der aktuellen "Rockstar"-Kampagne verbindet Rathscheck die Tradition einesvor mehr als 400 Millionen Jahren entstandenen Natursteins mit nachhaltigenmodernen Gestaltungsmöglichkeiten bis hin zum integrierten Schiefer-Solardach.Über die Zentrale in der Eifel liefert das 1793 im Nettetal gegründeteTraditionsunternehmen Rathscheck heute Schiefer für Dach und Fassade in dieganze Welt. "In Mayen sind wir zuhause und rund um unsere Heimat liegt nach wievor eines unserer starken Absatzgebiete. Die Eifel ist und bleibt dabei einerunserer Kernmärkte," bedankte sich Geschäftsleiter Frank Rummel bei denInitiatoren des Eifel Awards.Infos: rathscheck.de/RockstarPressekontakt:Für Rückfragen und Interviewwünsche: Rathscheck Schiefer, DirkAckermann, Telefon 02651 9550, oder Uwe Schöllkopf, Tel. 02631 99960.Download von zahlreichen Fotos und weiteren Infos unterhttp://www.bautipp.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/19039/5912847OTS: Rathscheck Schiefer