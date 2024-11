Werkzeuggroßhändler Draper Tools maximiert Effizienz mit teilautomatisierter Lagerlösung von SSI Schäfer (FOTO)

Neunkirchen (ots) -



- SSI Schäfer realisiert maßgeschneidertes Logistikkonzept für Draper Tools in

Großbritannien

- Die Lösung umfasst ein Kolli-Durchlaufregal mit Pick-by-Light,

Weitspannregale, modulare Fachbodenregale und Behälterfördertechnik

- Effiziente Lösung nach dem Ware-zur-Person-Prinzip zur Einsparung von

Lagerfläche und der Optimierung von Versandzeiten



Vom Wagenheber über Betonmischer bis hin zum Inbusschlüssel: Draper Tools bietet

eine umfassende Palette an Werkzeugen und Geräten für jeden Bedarf. Das 1919 von

Bert Draper gegründete Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein weltweites

Händlernetzwerk an Heimwerker:innen sowie Kund:innen aus den Bereichen

Baugewerbe, Automobilindustrie, Maschinenbau und Landwirtschaft. Seit 1992 steht

John Draper an der Spitze des britischen Familienunternehmens und baut es mit

großem Engagement immer weiter aus. Doch mit dem Wachstum steigen auch die

logistischen Herausforderungen: Um das umfangreiche Sortiment erfolgreich zu

bewältigen, ist eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Logistik heute

wichtiger denn je.









2019 wandte sich Draper Tools an den Intralogistik-Experten SSI Schäfer, um die

Kommissionierung und Lagerung an seinen neuen Standort in North Baddesley,

Hampshire, Eingland, zu verlegen. Ziel war es, die vorhandene Lagerfläche

optimal zu nutzen, Prozesse zu verbessern und Versandzeiten zu verkürzen. Eine

anspruchsvolle Aufgabe, die sich nur durch eine besonders enge Zusammenarbeit

meistern ließ. "Während des gesamten Projekts war die Unterstützung durch SSI

Schäfer außergewöhnlich. Wir hatten das Gefühl, einen Partner zu haben, der

nicht nur mit uns, sondern auch für uns arbeitet. Man nahm sich die Zeit, unsere

komplexen Geschäftsprozesse zu verstehen und half uns, diese zu optimieren",

lobt Matt Boschi, Operations Director bei Draper Tools.



Neues Effizienz-Level für das Handling von 11.000 Stock Keeping Units (SKUs)



Aus einer ersten Automatisierungsidee entwickelten SSI Schäfer und Draper Tools

gemeinsam eine Lösung, die perfekt auf das Lagerlayout, den Betrieb und die

vielfältigen SKUs des Werkzeuggroßhändlers abgestimmt ist: 12

Kommissionierplätze mit Pick-by-Light-Durchlaufregalen für Schnelldreher sowie

Fachbodenregale (https://www.ssi-schaefer.com/de-de/produkte/lagerung/regalsyste

me/fachbodenregale) für langsamdrehende Artikel, verbunden durch

Behälterfördertechnik über drei Etagen. Das halbautomatische Gesamtsystem mit

420 Behältern ist nach dem Ware-zur-Person-Prinzip angelegt und ermöglicht eine

effiziente Kommissionierung von bis zu 10.000 Einheiten pro Tag. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Starker Partner für logistische Höchstleistungen2019 wandte sich Draper Tools an den Intralogistik-Experten SSI Schäfer, um dieKommissionierung und Lagerung an seinen neuen Standort in North Baddesley,Hampshire, Eingland, zu verlegen. Ziel war es, die vorhandene Lagerflächeoptimal zu nutzen, Prozesse zu verbessern und Versandzeiten zu verkürzen. Eineanspruchsvolle Aufgabe, die sich nur durch eine besonders enge Zusammenarbeitmeistern ließ. "Während des gesamten Projekts war die Unterstützung durch SSISchäfer außergewöhnlich. Wir hatten das Gefühl, einen Partner zu haben, dernicht nur mit uns, sondern auch für uns arbeitet. Man nahm sich die Zeit, unserekomplexen Geschäftsprozesse zu verstehen und half uns, diese zu optimieren",lobt Matt Boschi, Operations Director bei Draper Tools.Neues Effizienz-Level für das Handling von 11.000 Stock Keeping Units (SKUs)Aus einer ersten Automatisierungsidee entwickelten SSI Schäfer und Draper Toolsgemeinsam eine Lösung, die perfekt auf das Lagerlayout, den Betrieb und dievielfältigen SKUs des Werkzeuggroßhändlers abgestimmt ist: 12Kommissionierplätze mit Pick-by-Light-Durchlaufregalen für Schnelldreher sowieFachbodenregale (https://www.ssi-schaefer.com/de-de/produkte/lagerung/regalsysteme/fachbodenregale) für langsamdrehende Artikel, verbunden durchBehälterfördertechnik über drei Etagen. Das halbautomatische Gesamtsystem mit420 Behältern ist nach dem Ware-zur-Person-Prinzip angelegt und ermöglicht eineeffiziente Kommissionierung von bis zu 10.000 Einheiten pro Tag.