Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG setzt bei ihren Lieferanten auf das esg2go Rating & Reporting Tool (FOTO)

Zürich (ots) - esg2go ermöglicht Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsleistung auf

praktikable Weise zu messen und zu vergleichen. Nun überprüft die Zürich

Versicherungs-Gesellschaft AG als erstes Grossunternehmen mit dem innovativen

Rating & Reporting System den grössten Teil ihrer Lieferantenkette. Die KMU

erhalten so schnell, kostengünstig und unkompliziert einen breit abgestützten

Nachhaltigkeitsnachweis. Prof. Dr. Philipp Aerni von esg2go: "Es macht uns

stolz, dass mit Zurich ein wichtiges Unternehmen auf esg2go setzt."



Herausforderungen bei der Erfassung von Klimaemissionen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Energetische Sanierung der Standorte, Ersatz der herkömmlichen Fahrzeug-Flottedurch E-Autos oder der Einkauf von nachhaltigem Strom - diese Themen stehen beizahlreichen Firmen hoch oben auf der Prioritätenliste. Sie beziehen sich auf denCO2-Ausstoss, den Firmen in den sogenannten Scopes 1 und 2 erzeugen. Also inBereichen, die entweder zu den firmeneigenen Infrastrukturen gehören oder abersich auf den direkten Einkauf von Energien zur Nutzung an den eigenen Standortenbeziehen. Noch wenig beachtet ist indes der Verbrauch von Energien im Scope 3,also den vor- und nachgelagerten Emissionen in der Wertschöpfungskette. DieÜberprüfung und das Reporting des Scope 3 ist in der Schweiz derzeit freiwillig.Reporting-Pflicht für grössere UnternehmenFür Schweizer Unternehmen, die eine EU-Tochtergesellschaft oderEU-Zweigniederlassung haben und zudem in der EU einen Nettoumsatz von 150Millionen Euro erzeugen, besteht ab 2025 eine Reportingpflicht. Es geht dabei umeine umfassende Berichterstattung zu Themen wie Umwelt, Soziales undUnternehmensverantwortung (ESG), wobei dies auch die Erfassung derKlimaemissionen mit einschliesst.Der Nutzen von esg2go für Lieferanten, die indirekt betroffen sind von der neuenRegulierungAuch wenn kleinere Firmen von der Pflicht ausgenommen sind, trifft diese sieindirekt, da sie oft Lieferanten von grösseren, betroffenen Firmen sind. Es istdeshalb zu erwarten, dass Lieferanten zunehmend einen Nachhaltigkeitsnachweiserbringen müssen. Die Rating- und Reportingplattform esg2go hilft diesenkleineren und mittleren Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsleistung mitvergleichbar geringem Aufwand mess- und vergleichbar zu machen. Deshalb bietetdie Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG ihren Lieferanten diese schnelle,kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit an.Die Lieferanten können so das Thema Nachhaltigkeit professionell angehen, umeine wichtige Lücke im Bereich Reporting zu schliessen."Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die esg2go einsetzen, wollen wissen, wosie stehen. esg2go liefert ihnen hierzu präzise Werte in zehn