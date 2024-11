Ist Burberry mit neuer Strategie jetzt ein Kauf? Das sagen die Analysten

Socken und Schals mit Karo-Look oder im schottischen Muster gestreift. Dafür ist Burberry bekannt. Und zu diesen Wurzeln will der Luxusmode-Händler auch wieder zurück.

Das sagen die Analysten

"Ich denke, dass Luxusgüter kurzfristig in den Value-Bereich steigen werden", sagte Neuhauser am Dienstag gegenüber dem Nachrichtensender CNBC. "Da die Aktien so stark gefallen und abgestürzt waren, bietet sich jetzt eine wirklich gute Gelegenheit."

Auch Stifel-Analyst Rogerio Fujimori ist dieser Ansicht: "Burberry steht vor zahlreichen Herausforderungen, ergreift jedoch sinnvolle Maßnahmen, um das Geschäft zu stabilisieren – dazu gehören ein neues Kosteneinsparungsprogramm und die Lösung des Problems übermäßiger Lagerbestände."

Laut UBS war Burberry der einzige Luxushändler, der im letzten Quartal kein "schwaches organisches Umsatzwachstum" verzeichnete. Das Unternehmen übertreffe die Erwartungen bei den flächenbereinigten Umsätzen, wo andere gescheitert seien. Die Schweizer Investmentbank erhöhte daher ihr Kursziel für Burberry und erwartet nun, dass die Aktie in den nächsten zwölf Monaten um 14 Prozent steigen wird.

Neue alte Strategie

Die Aktien stiegen nach der Ankündigung der neuen-alten Strategie um über 22 Prozent und verzeichneten damit ihren größten Tagesgewinn aller Zeiten. Am Ende des Tages schlossen sie mit einem Plus von 18,7 Prozent. Die Aktie ist seit Jahresbeginn jedoch immer noch um rund 40 Prozent im Minus.

Das mittlere Kursziel aller von FactSet befragten Aktienanalysten deutet auf ein Abwärtsrisiko von 5 Prozent für die Aktie hin. UBS, Stifel und die Deutsche Bank haben letzte Woche ihre Kursziele angehoben.

Fazit

Burberrys Anteile waren vor rund einem Jahr noch das doppelte Wert. Wenn man an Rolls-Royce denkt, eine britische Aktie, die ein bemerkenswertes Comeback hingelegt hat, dann kann ein Turnaround möglich sein. Ob die neue-alte Strategie aber mehr als ein alter Teebeutel ist, wird sich beweisen müssen. Für ein langfristiges Gelingen der Strategie, die richtig erscheint, gibt es bis jetzt nur wenige Anhaltspunkte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion