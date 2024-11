Wirtschaft mildert schmerzhafte Einschnitte ab

Kultur und Sport braucht Sponsoren mehr denn je

Der schwarz-rote Senat in Berlin hat „schmerzhafte Einschnitte“ bei den notwendig gewordenen milliardenschweren Einsparungen im Landeshaushalt beschlossen. „Es ist gelungen, uns auf Maßnahmen zu verständigen und trotzdem noch klare Prioritäten zu setzen“, resümierte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner das Ergebnis, das ohne öffentlichen Streit mit dem Koalitionspartner SPD erzielt wurde. Insgesamt kürzt die Landesregierung zwei Milliarden Euro aus dem Haushalt im Jahr 2025.

CDU-Finanzsenator Stefan Evers betonte die Notwendigkeit, den Haushalt zu konsolidieren und sich auf Kernaufgaben wie Sicherheit und Bildung zu konzentrieren. „Bestimmte Bereiche, die besonders aufgebläht wurden in den vergangenen Jahren, werden besonders herangezogen“ sagte Wegner und verwies dabei auf den Verkehrs- und Umweltbereich, in denen mit rund 660 Millionen Euro die größten Einschnitte zu verzeichnen sind.

Gerhard Wilhelm, Sprecher der Geschäftsführung der Spielbank Berlin, unterstützte die Athleten zusammen mit Berlino, dem ISTAF Maskottchen, und Franziska Becker, der Staatssekretärin für Sport | BERLINboxx

Die Kürzungen im Etat der Bundeshauptstadt sind Ergebnis einer finanzpolitischen Herausforderung, die alle Bundesländer und auch den Bund betrifft. Wegner und sein Finanzsenator Evers erhielten insgesamt für den sozialverträglichen Sparkurs Anerkennung, obwohl auch Sport und Kultur betroffen sind.

Umso bedeutsamer ist angesichts derart drastischer Haushaltskürzungen privates Sponsoring für Kultur und Sport in Berlin. Unternehmen und private Förderer tragen maßgeblich dazu bei, kulturelle Veranstaltungen und sportliche Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel hierfür ist die Spielbank Berlin, die sich seit vielen Jahren als Sponsor und Förderer kultureller und sportlicher Events in der Hauptstadt engagiert.

Die Spielbank Berlin unterstützt zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, darunter den B.Z. Kulturpreis, und fördert wie kein anderes Unternehmen zahlreiche Sportvereine sowie den Profi- und Breitensport. Dieses Engagement trägt wesentlich dazu bei, die kulturelle Vielfalt und das gesellschaftliche Miteinander in Berlin zu stärken. In Anbetracht der aktuellen finanziellen Lage des Landes Berlin wird die Rolle privater Sponsoren wie der Spielbank Berlin in der Zukunft immer wichtiger, um das kulturelle und sportliche Leben der Stadt zu erhalten und zu fördern.

Regierender Bürgermeister Kai Wegner mit Gerhard Wilhelm, Sprecher der Geschäftsführung der Spielbank Berlin | Agentur Baganz

So wäre das traditionsreiche Stadionturnier ISTAF (Internationales Stadionfest Berlin) ohne das maßgebliche finanzielle Engagement der Spielbank aufgrund finanzieller Probleme nicht mehr existent. Vor dem endgültigen Aus des ISTAF, einer sportlichen Visitenkarte Berlins, trat die Spielbank Berlin als Hauptsponsor auf und sicherte somit die Fortführung dieses bedeutenden Sportereignisses. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner unterstreicht die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die Stadt: „Sportgroßveranstaltungen wie das ISTAF leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Wirtschaftsstandort Berlin und tragen maßgeblich zum positiven Image der Stadt bei.“

Das Beispiel ISTAF zeigt, wie Unternehmen wie die Spielbank Berlin Verantwortung übernehmen und aktiv dazu beitragen, kulturelle und sportliche Traditionen in der Stadt zu bewahren. Damit ist sie nicht nur ein wichtiger Partner für die Stadt, sondern auch ein Vorbild für andere Unternehmen, sich für das gesellschaftliche und kulturelle Leben zu engagieren.

Gerade in Zeiten knapper Kassen tragen solche Partnerschaften maßgeblich dazu bei, die kulturelle Vielfalt und das sportliche Leben der Stadt zu sichern. Bleibt zu hoffen, dass Sponsoren wie die Spielbank Berlin, die 2025 ihr 50-jähriges Bestehen feiert, und andere Sponsoren auch in Zukunft den Ausgleich zu den staatlichen Kürzungen bei gesellschaftspolitisch wichtigen Aufgaben gewährleisten. (evo)