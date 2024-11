Black Friday kostet deutschen Handel jährlich 300 Millionen Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Kunden planen zunehmend Käufe für den Black Friday, was denEinzelhandel vor Probleme stellt. Trotz teils massiver Umsatzspitzen bleibtdurch die geringere Nachfrage vor und nach dem Tag nur ein kleines Plus. Eineneue Studie von Kearney und dem AI-Pricing-Anbieter 7Learnings prognostiziertfür dieses Jahr zwar wieder einen Milliarden-Umsatz, doch durch falschePreisstrategien verlieren Händler Millionen. Künstliche Intelligenz könnte denmargenschwachen Einzelhandel wieder auf Kurs bringen.Kunden haben gelernt mit dem Black Friday umzugehen. Das heißt Einkäufe werdenverschoben und zunehmend auf diesen Tag geplant. Das stellt den deutschenEinzelhandel vor eine Herausforderung, denn laut Studie sinkt die Nachfrage dreiWochen vor und bis zu zwei Wochen nach dem Einkaufstag signifikant. "Von denmassiven positiven Ausschlägen um teilweise 150 bis 200 Prozent an Nachfrage undUmsatz, bleiben in Wahrheit nur rund sieben Prozent Mehr-Umsatz", erklärt MoritzTybus, Partner der Unternehmensberatung Kearney. Er prognostiziert für diesenEinkaufszeitraum2024 einen Gesamtumsatz von 6,4 Milliarden Euro in Deutschland,das sind rund zehn Prozent mehr als im letzten Jahr. Allerdings "verliere" derEinzelhandel dabei laut der Studie rund300 Millionen Euro Profit durchungeschickte und veraltete Preissetzung. Dabei seien margenschwacheEinzelhändler auf die Umsätze an diesem Tag angewiesen, sagt Tybus: "Einvorhersagebasiertes und KI-gestütztes Preismodell, das gezielt aufKundenbedürfnisse reagiert, wird immer wichtiger. Gerade weil die Konsumentenmittlerweile sehr gezielt kaufen, kommen Händler nicht umhin den Black Fridayoptimal für sich zu nutzen." Bisher sei dies aber für den Großteil des Marktesnoch Zukunftsmusik und Preise richten sich in erster Linie nach dem Wettbewerb.Im Schnitt wurden mit dieser vorherrschenden Strategie im Vorjahr 625 MillionenEuro Profit erwirtschaftet. Durch bessere Discountsetzung und Nutzung derMarketingausgaben hätten es laut der Studie 915 Millionen Euro sein können. Dasszukünftige Preisgestaltung mittels Einbeziehung von digitalen Daten undkünstlicher Intelligenz noch mehr leisten könne, zeigt auch die exklusiveKonsumentenstudie aus dem letzten Monat.Rabatte bleiben meist unter 10 Prozent85 Prozent der befragten Konsumenten gaben dabei an, am diesjährigen BlackFriday teilzunehmen, wobei ein Drittel Produkte kaufen würde, die sie sonstnicht erwerben würden. "Die Mehrheit erwartet Rabatte von mindestens 30 bis 50Prozent gegenüber dem UVP. Für viele Händler ist der Black Friday daher eineGratwanderung zwischen Profit und Kundenerwartung" erklärt Tybus. Obwohl die