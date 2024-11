Jefferies senkt Ziel für Bayer auf 22 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 29 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für 2025/26 insbesondere im Agrarchemiegeschäft gesenkt, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem von ihm erwarteten operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) drohten ein weiterhin mäßiger Barmittelzufluss sowie ein neuer Spitzenwert bei der Verschuldung./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 14:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 14:25 / ET