Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 655 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 655 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Wachstumsstory im Verteidigungsbereich untermauert, schrieb Analyst George McWhirter in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Management habe bekräftigt, dass der Geschäftsbereich Power Systems (PS) nicht zum Kerngeschäft gezählt werde, da dort die Konzern-Rentabilitätsziele nicht erfüllt würden. Höhere Investitionsausgaben belasteten bei Rheinmetall jedoch den Cashflow./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben