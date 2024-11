Dieselpreis nähert sich immer mehr dem Benzinpreis an / Diesel nur noch sechs Cent günstiger als Super E10 / Heizölnachfrage lässt Dieselpreis steigen / Rohölpreis bei 73 US-Dollar (FOTO)

München (ots) - Für Dieselfahrer wird die Fahrt zur Tankstelle erneut spürbarteurer. Im Wochenvergleich verteuerte sich ein Liter Diesel um 1,8 Cent undkostet im bundesweiten Mittel aktuell 1,595 Euro. Das zeigt die aktuelle ADACAuswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Der Preis für Super E10 sankhingegen minimal und liegt derzeit mit einem Durchschnitt von 1,655 Euro um 0,1Cent unter dem Wert der Vorwoche. Damit hat sich der Dieselpreis bis auf sechsCent dem Preis von Super E10 angenähert. Der steuerliche Unterschied zwischenbeiden Kraftstoffsorten beträgt jedoch rund 20 Cent.Dass der Dieselpreis in der kalten Jahreszeit teurer wird, ist nichtungewöhnlich. Diesel-Kraftstoff ist nahezu das gleiche Produkt wie Heizöl, erwird nur anders besteuert. Wenn im Winter die Heizölnachfrage anzieht und fürhöhere Preis sorgt, dann spüren das auch die Dieselfahrer an der Tankstelle. DerBenzinpreis kann hingegen stabil bleiben. Der Preis für Rohöl als maßgeblicheGröße für die Entwicklung der Kraftstoffpreise liegt mit rund 73 US-Dollar jeBarrel Brent um etwa einen Dollar über dem Preis von letzter Woche. DerEuro/Dollar-Wechselkurs bleibt weiterhin vergleichsweise schwach bei 1,06US-Dollar pro Euro.Die Autofahrerinnen und Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC vor derFahrt an die Zapfsäulen die Kraftstoffpreise an den Tankstellen im Umkreis oderauf einer Route vergleichen. Dabei hilft und unterstützt die Spritpreis-App"ADAC Drive". Generell ist abends tanken um einiges günstiger als morgens.Schnell lassen sich bei einer abendlichen Tankfüllung im Vergleich einige Eurosparen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5912915OTS: ADAC