Integral Metals Corp. kündigt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an

Die Stammaktien des Unternehmens sind nun an der Canadian Stock Exchange (CSE) und an der FWB notiert, womit sowohl kanadischen als auch europäischen Anlegern ein verstärktes internationales Engagement ermöglicht wird. Diese Zweitnotierung erhöht auch die Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens. Der Börsenkurs des Unternehmens an der FWB kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.boerse-frankfurt.de/equity/integral-metals-corp.

Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, sagt dazu: „Wir freuen uns, die Zulassung zum Handel an einem der weltweit führenden Handelsmärkte erhalten zu haben. Diese Zweitnotierung erweitert nicht nur unser internationales Engagement, sondern bietet auch eine verbesserte Liquidität und einen besseren Zugang für unsere Aktionäre, sowohl in Kanada als auch in Europa. Wir freuen uns darauf, mit einer breiteren Investorenbasis in Kontakt zu treten und zugleich den Wert für unsere Stakeholder zu steigern.“

Für das Board Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium und Germanium gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada, einschließlich der Northwest Territories und Manitoba, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Exploration seines wichtigsten Konzessionsgebiets, das Konzessionsgebiet Kap, das sich aus sechs aneinandergrenzenden Konzessionen in den Northwest Territories zusammensetzt.