Aktien Frankfurt Fragile Stabilisierung - Tech-Sektor vor Nvidia-Zahlen im Plus Der Dax hat sich am Mittwoch im Plus behauptet. Die Stabilisierung nach seinem Rücksetzer am Vortag wirkt allerdings fragil. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,39 Prozent höher auf 19.133,87 Punkten. Der MDax stieg um 0,52 Prozent auf …