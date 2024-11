BASF und Vulcan Energie prüfen mögliche Nutzung von Erdwärme

Marco_Berlin schrieb 15.11.24, 08:50

Hahah ok das muss man sich erstmal nochmal durchlesen um zu verstehen, dass es wirklich jemanden wie dich gibt der das glaubt. Hat nichts mit Ampel zu tun? Deshalb hat basf in den letzten 3 Jahren fast alle strategischen Ziele geändert? BASF wollte bis 2021 massive in Deutschland investieren, baut jetzt massiv ab. Auch die wörtliche mehrfache Erwähnung der AKTUELLEN Politik durch die Führung ist ja was eigentlich,



Ich würde gerne die Wutrede des CEO von Thyssen von dieser Woche hier posten dann wird das aber gelöscht! Googles sie ist überall verfügbar! Der CEO räumt da mit dem Märchen der Grünen Energiewende auf und zwar sehr hart und deutlich!



Aber kommen wir mal zu basf! Ok ich habe jetzt gesucht und gesucht und gefunden und gefunden aber immer nur das Gegenteil von deinen Behauptungen.



Die Agrarlobby schreibt über basf das sich basf aus den Fängen der strengen Umweltauflagen befreit und nach China geht. Hier gibt es viele der Auflagen gar nicht oder nur abgeschwächt.



Auch die Wirtschaftswoche der Aktionär WallstreetOnline etc. Schreiben alle in Beiträgen seit 2021 in China wird es keine oder nur abgeschwächte Auflagen geben. Für das Großprojekt von basf fast die Wirtschaftswoche zusammen Klimaauflagen 0, es bestehen nur Auflagen hinsichtlich Luft Wasser und Lärm diese seien aber mit Auflagen aus den 90ern vergleichbar.



Außerdem ist die Ampel weg. Meine Güte was ist in diesem Land schief gelaufen? Es ist angerichtet! Na und sie sind weg? Was meinst du warum die Ampel die Kühltürme der Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke hat sprengen lassen? Verbrannte Erde. Das modernste Kohlekraftwerke der Welt wurde diese Woche in Hamburg zerstört!



Man kann es nicht einfach reparieren. Es bedarf kompletter Neubauten. Das dauert Jahrzehnte! Das Land ist für JAHRZEHNTE am Boden. Bei der heutigen weltweiten Konkurrenz vielleicht für immer!