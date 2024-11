Military Metals gibt Überblick über das Tienesgrund-Antimonprojekt in Europa

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 20. November 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich, einen Überblick und eine Beschreibung seines Antimon-Gold-Projekts Tienesgrund („Tienesgrund“ oder „das Grundstück“) im Osten der Slowakei zu geben. Wie am 15. November 2024 bekannt gegeben, schloss das Unternehmen den Erwerb von drei Brachflächen in der Slowakei ab, eine Zinn- und zwei Antimon-Gold-Liegenschaften, von denen eine Tienesgrund und die andere das Flaggschiff-Antimon-Gold-Projekt des Unternehmens, Trojárová, ist.

Das Grundstück Tienesgrund umfasst 13,40 Quadratkilometer (1.340 Hektar) und erstreckt sich über eine Länge von 12,5 Kilometern in etwa von Ost nach West, wobei es dem topografischen Verlauf eines wahrscheinlich durch Verwerfungen oder Scherungen kontrollierten Antimon-Gold-Systems folgt. Es liegt 20 Kilometer von Rožňava, der historischen Bergbauhauptstadt der Region, entfernt, einer Region mit einer bis ins Mittelalter zurückreichenden Bergbaugeschichte. Gold war mit ziemlicher Sicherheit das erste, was die Bergleute in das Gebiet lockte. Als die Untertagearbeiten begannen, wahrscheinlich mindestens seit dem frühen 19. Jahrhundert, wenn nicht sogar früher, bis in die Sowjetzeit, wurden über zwei Dutzend Stollen und kleine Untertagebetriebe erschlossen. Die meisten Stollen wurden während der Sowjetzeit kartiert und beprobt, wobei zwischen 1943 und 1989 vier Berichte mit Hunderten von Seiten an Daten erstellt wurden. Während beider Weltkriege wurde eine begrenzte Antimonproduktion verzeichnet.

In diesen Berichten sind eine Reihe von historischen Ressourcenschätzungen enthalten, die sich auf einzelne historisch dokumentierte mineralisierte Zonen konzentrieren, aber nicht repräsentativ für die Gesamtgröße oder das potenzielle Antimon-Gold-Vorkommen des über 10 Kilometer langen Mineralsystems sind. Auf dem Grundstück gibt es derzeit keine Ressourcen, und das Unternehmen hat die historischen Ressourcenschätzungen noch nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Interessanterweise kommt neben Antimon auch Wolfram vor, mit historisch gemeldeten Gehalten von 0,03–0,32 % bzw. 1,57–11,00 % in einer der historischen slowakischen Ressourcenschätzungsstudien zum Rosabella-Stollen.