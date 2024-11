BB Biotech Erkenntnisse beim Lunch mit Vorständen

Ich war wie versprochen beim Investorenlunch von BB Biotech. Der scheidende Vorstandssprecher Dr. Daniel Koller führte seinen Nachfolger Dr. Christian Koch ein. Wie jedes Jahr hielt Vorstandssprecher Dr. Daniel Koller einen Vortrag vor rund 20 Gästen. Anschließend gab es ausreichend Gelegenheit für Fragen und sogar persönliche Gespräche.



Sowohl Vortrag als auch die anschließenden Gespräche gaben mir einen tiefen Einblick in die Pharma- und Biotech-Branche, in die Impf-Strategie des nominierten Gesundheitsministers Robert F. Kennedy, sowie in die enttäuschende Aktienkursentwicklung der vergangenen zwei Jahre. Extrem aufschlussreich!



Die Fragen, die mir Heibel-Ticker Mitglieder im Vorfeld zugeschickt hatten, konnte ich alle platzieren. Es verfestigte sich der Eindruck, dass BB Biotech die Verkaufserlöse aus dem Mega-Erfolg Moderna in kleine Biotech-Unternehmen mit Schwerpunkt "seltene Krankheiten" investierte. Dort gab es einen Volltreffer, Argenx, während die meisten anderen leider aus dem Rennen ausschieden.

Zusammenfassung der Erkenntnisse

BB Biotech befindet sich in einer schwierigen Phase, da hohe Inflation und gestiegene Marktzinsen kapitalintensive Forschungen erschweren. Hinzu kommt die stagnierende M&A-Aktivität unter der Biden-Administration, die Investoren verunsichert. Der Kursabschlag der Aktie im Vergleich zum NAV hat sich weiter vergrößert: Während der NAV um 6 % stieg, fiel die Aktie um 11 %.



Nach 20 Jahren übergibt Dr. Daniel Koller den Staffelstab an Dr. Christian Koch, einen Experten für Bioinformatik. Dieser Wechsel bringt die Chance auf frische Ideen und eine neue strategische Ausrichtung mit sich. Dr. Kochs Hintergrund in Bioinformatik und Machine Learning könnte BB Biotech zukünftig helfen, den Forschungsprozess stärker auf KI-gestützte Ansätze umzustellen und den Zufall bei der Medikamentenentwicklung zurückzudrängen.



Jensen Huang, CEO von Nvidia, betonte kürzlich die Wichtigkeit von KI in der Gesundheitsbranche. Statt sich wie bisher auf den Zufall bei der Wirkstoffentwicklung zu verlassen, sollen KI-Algorithmen gezieltere und schnellere Ergebnisse liefern. Genau hier sieht Dr. Koch die große Chance für BB Biotech: Die datengetriebene Forschung soll neue Therapieansätze, insbesondere bei seltenen Krankheiten, schneller und effektiver hervorbringen.



Dr. Koch bringt die notwendige Vision mit, um BB Biotech in eine Zukunft zu führen, die stark von künstlicher Intelligenz und Big Data geprägt sein wird. Die Weichen für eine innovative Neuausrichtung sind gestellt, und es bleibt spannend zu beobachten, wie diese neue Strategie den Erfolgskurs von BB Biotech wiederherstellen kann.



In unserem aktuellen Heibel-Ticker habe ich die Erkenntnisse detailliert: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/2247