GUS Technology und Toshiba unterzeichnen Vereinbarung über die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien aus Niob-Titan-Oxid (NTO)

Neudefinition der Marktführerschaft mit der nächsten Generation von NTO-Lithium-Ionen-Batterien

Mit der Beschleunigung der globalen Energiewende steigt die Nachfrage nach Hochleistungsbatterien sprunghaft an. Die Partnerschaft zwischen GUS Technology und Toshiba soll die Batterieindustrie revolutionieren, indem sie das Know-how von GUS bei der Herstellung von kundenspezifischen Pouch-Zellen mit den fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Toshiba kombiniert. Die von NTO hergestellten Lithium-Ionen-Batteriezellen bieten eine verlängerte Zykluslebensdauer, einen weiten Betriebstemperaturbereich und hohe Lade-/Entladeraten, wobei die Energiedichte im Vergleich zu aktuellen Technologien um das bis zu 1,5-fache erhöht wird. Diese Zusammenarbeit versetzt die Unternehmen in die Lage, bedeutende Durchbrüche zu erzielen und leistungsfähigere Batterien zu liefern, die den Fortschritt im Bereich der erneuerbaren Energien vorantreiben und einen Wettbewerbsvorteil auf dem boomenden Markt für Elektrofahrzeuge bieten werden.

Anwendungen, die die elektrische Revolution vorantreiben

Die von GUS Technology und Toshiba entwickelten NTO-Lithium-Ionen-Batteriezellen werden Innovationen in allen Bereichen vorantreiben, von der Kühlkettenlogistik über Rechenzentren bis hin zu automatischen Frequenzsteuerungssystemen und Lösungen zur Energierückgewinnung. Diese Batterien werden vollelektrische Lösungen für Elektrofahrzeuge, E-Busse und autonome Fahrzeuge ermöglichen und die Reichweitenangst mit Schnellladefunktionen selbst in Regionen mit begrenzter Infrastruktur bekämpfen. Ihre hohe Energiedichte in Verbindung mit schnellen Lade-/Entladeeigenschaften wird auch die Effizienz von Industriemaschinen und unbemannten Fahrzeugen verbessern. Die überragende Sicherheit der Batterien unter extremen Bedingungen wird ihr wichtigstes Merkmal bei allen Anwendungen sein.

Diese bahnbrechende Partnerschaft eröffnet GUS Technology und Toshiba beträchtliche Marktchancen und fördert den Erfolg der nächsten Generation von NTO-Lithium-Ionen-Batteriezellen. Es wird die Innovations- und Produktionskapazitäten von GUS Technology steigern und gleichzeitig globale Initiativen für erneuerbare Energien vorantreiben. Darüber hinaus soll diese Zusammenarbeit das Vertrauen des Marktes in die Batteriesicherheit stärken und beide Unternehmen an der Spitze der Energiespeicher- und Elektrofahrzeugbranche positionieren, um den Weg für eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen.

Über GUS Technologie

GUS Technology mit Sitz in Taiwan ist ein führendes Unternehmen für fortschrittliche Batterielösungen, das sich auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Technologien spezialisiert hat. Ursprünglich als Material-Startup gegründet, hat sich GUS zu einem Unternehmen entwickelt, das modernste Fertigungsverfahren und fachkundige Technik einsetzt und kundenspezifische Batteriesysteme für verschiedene Branchen auf der ganzen Welt liefert.

