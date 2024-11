Luftwaffe greift 100 Ziele der Hisbollah an

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben der Armee binnen 24 Stunden mehr als 100 Ziele im Libanon angegriffen. Darunter seien Waffenlager sowie Kommandozentralen der proiranischen Hisbollah gewesen.

Am Sonntag habe das Militär zudem zwei Kommandeure der Miliz im Libanon getötet, hieß es weiter. Diese seien für Raketenangriffe auf Nordisrael verantwortlich gewesen. Demnach dauern auch die Einsätze am Boden im Südlibanon weiter an. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Aus dem Libanon gibt es immer wieder auch Berichte über zivile Opfer.