Landesweite Streiks und Demos in Griechenland

ATHEN (dpa-AFX) - In Griechenland sorgt ein landesweiter Streik über 24 Stunden für erhebliche Beeinträchtigungen. Aufgerufen zu den Arbeitsniederlegungen haben die Dachverbände der griechischen Gewerkschaften. Sie kritisieren die Wirtschaftspolitik der Regierung und fordern Maßnahmen gegen die Inflation und stagnierenden Löhne sowie bessere Sozialleistungen.

"Wir kämpfen für ein Leben in Würde" - mit solchen und ähnlichen Transparenten haben die Menschen in Athen und anderen griechischen Großstädten dem Frust über ihre Lebenssituation Luft gemacht. Laut Polizei waren es in der Hauptstadt rund 22.000 Demonstranten, die bis zum Parlament zogen und das Stadtzentrum lahmlegten.