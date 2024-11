Palo Alto – Analysten prophezeien starken Auftakt für 2025

Das Management des Unternehmens rechnet mit einem Wachstum von 19 bis 20 Prozent sowohl für das erste Quartal 2025 als auch für das Geschäftsjahr 2025. Am Donnerstag ist Earning Call.

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Truist Securities haben ihr Kursziel für die Aktie angehoben, um den jüngsten positiven Trends Rechnung zu tragen. "Palo Alto profitiert von der zunehmenden Akzeptanz seiner vielfältigen Produkte, da immer mehr Kunden alle drei Säulen des Unternehmens nutzen. Next Generation Security ist weiterhin ein herausragender Performer, angetrieben durch das starke Wachstum von Prisma Cloud, Prisma SASE und Cortex."

Wedbush Securities geht davon aus, dass das von Nikesh Arora geführte Unternehmen die "Saat des Wachstums" für 2025 legen wird. In einer kürzlich veröffentlichten Notiz sagte Analyst Dan Ives, dass er davon ausgeht, dass die jährlich wiederkehrenden Umsätze im Bereich Sicherheit der nächsten Generation steigen werden.

In den letzten zwei Jahren hat Palo Alto die EPS-Schätzungen in 100 Prozent der Fälle und die Umsatzschätzungen in 88 Prozent der Fälle übertroffen.

In den letzten 3 Monaten wurden die EPS-Schätzungen 29 Mal nach oben und 6 Mal nach unten revidiert. Bei den Umsatzschätzungen gab es 25 Korrekturen nach oben und 7 nach unten.

Seit Jahresbeginn sind die Aktien von Palo Alto um über 30% gestiegen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palo Alto Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 367,0EUR auf Tradegate (20. November 2024, 16:55 Uhr) gehandelt.

