Green Transformation: Diese 15 ausgewählten Start-ups treiben nachhaltige Innovationen voran

Frankfurt am Main (ots) - Das TechQuartier ( https://techquartier.com/ ) hat die

15 Start-ups bekannt gegeben, die für das Programm TQ Accelerator: Green

Transformation (

https://techquartier.com/programs/tq-accelerator-green-transformation )

ausgewählt wurden. Das Programm richtet sich an innovative Seed- und

Series-A-Start-ups in den Bereichen Sustainable Finance, ESG-Management, Green

Building, Immobilien und Energie. Es findet vom 28. Oktober bis 12. Dezember in

Frankfurt statt, wird durch öffentliche Fördermittel des Landes Hessen

unterstützt und bietet Zugang zu Mentor:innen und Investor:innen sowie

umfangreiche Networking-Möglichkeiten.



"Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir Start-ups unterstützen, die greifbare

Lösungen für Nachhaltigkeit vorantreiben", erklärte Alice Rettig,

Geschäftsführerin des TechQuartiers. "Dieser Start-up-Batch repräsentiert die

Zukunft der Green Transformation und wir freuen uns, sie auf ihrem Weg zu

begleiten."





