Nel: Haarsträubende Analyse von Kepler Cheuvreux - Finger weg!

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf Wasserstofftechnologie spezialisiert hat. Es wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Die Norweger entwickeln und liefern Lösungen für die Produktion, Speicherung und Verteilung von grünem Wasserstoff. Die Produktpalette umfasst Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion sowie Wasserstofftankstellen.

Eine schlechte Nachricht jagt die nächste

Die Q3-Ergebnisse von Nel blieben in allen Bereichen hinter den vom Unternehmen festgelegten Erwartungen zurück. Der Auftragseingang fiel schwächer aus als prognostiziert und verzeichnete sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum Vorquartal einen Rückgang. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich, was auf eine starke Leistung im Alkaline-Geschäft zurückzuführen ist, während die Umsätze im PEM-Bereich durch geringere Auslieferungen belastet wurden.

Der EBITDA-Verlust weitete sich im Vergleich zum Vorjahr aus, vor allem aufgrund der schwachen Performance der PEM-Sparte, obwohl das Alkaline-Geschäft positive Ergebnisse erzielte. Der aktuelle Auftragsbestand reicht gerade noch aus, um Umsätze bis weit ins Jahr 2025 zu sichern. Um jedoch die Wachstumsziele über diesen Zeitraum hinaus zu erreichen, ist ein stärkerer Auftragseingang erforderlich.

Analysten senken reihenweise den Daumen im November

Nach Morgan Stanley ("Verkaufen" - Kursziel: 3,5 Norwegische Kronen) und Jefferies ("Verkaufen" - Kursziel: 3 Norwegische Kronen) legt jetzt Kepler Cheuvreux jetzt das Kursziel noch eine Etage tiefer. Die Experten raten ebenfalls zum "Verkauf" der Aktie und geben ein Kursziel von 2,5 Norwegischen Kronen aus (umgerechnet 0,21 Euro).

"Ohne einen raschen Anstieg der Auftragseingänge scheint eine zukünftige Kapitalerhöhung wahrscheinlich, trotz eines Barguthabens von 1,9 Milliarden Norwegische Kronen per Q3 2024. Darüber hinaus wird Nel derzeit mit einem Aufschlag gegenüber den Wettbewerbern gehandelt, was unserer Meinung nach angesichts dieser Risiken nicht gerechtfertigt ist", so die Experten von Kepler Cheuvreux.

In diesem Jahr hat sich der Kurs von Nel schon mehr als halbiert und ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Auch wenn es schmerzhaft ist, die Analysten legen die Finger zurecht auf die Wunden von Nel. Die vollen Auftragsbücher der Norweger waren in den vergangenen Jahren immer der Rettungsanker für den Wasserstoffspezialisten. Aber der Anker wird immer lockerer.

An der Börse ist Nel umgerechnet nur noch etwas weniger als 500 Millionen Euro wert. Und selbst bei diesem niedrigen Wert ist weit und breit niemand zu finden, der mit dem Gedanken spielen könnte, die Norweger zu übernehmen. Das wäre in meinen Augen der einzige Rettungsanker, der Nel noch helfen könnte.

Ohne eine helfende Hand die Nel zur Seite springt, dürfte sich die Lage bei dem Wasserstoff-Spezialisten weiter verschlimmern und ein Kursziel von 0 Norwegischen Kronen wird ein immer wahrscheinlicheres Szenario.

Mein Tipp: Lassen Sie die Finger von der Nel-Aktie. Der einstige Highflyer hat es verpasst sich in den Glanzzeiten einen starken Partner an die Seite zu holen. Jetzt sieht es so aus, als ob der Wasserstoffzug abgefahren ist für Nel. Wenn Sie das Thema im Depot spielen möchten, dann gibt es bessere Möglichkeiten. Siemens Energy, den amerikanischen Motorenbauer Cummins oder unseren Tagestipp von Montag: Bloom Energy.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

