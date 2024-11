PTx Trimble kündigt mit WM-FieldForm die nächste Generation von Landforming-Lösungen an

WM-FieldForm bietet eine Einzel-Scraper-Steuerung, um Feldoberflächen in optimale Formen zu modellieren. Es ist das erste Wassermanagementsystem, das die Precision-IQ-Feldanwendung auf dem leistungsstarken GFX-1260-Display nutzt, was eine verbesserte Visualisierung und schnellere automatische Entwurfsfunktionen ermöglicht. Zusätzliche Verbesserungen werden durch den NAV-900 Guidance Controller für eine verbesserte GNSS-Genauigkeit und Betriebszeit ermöglicht.

WESTMINSTER, Colorado, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- PTx Trimble, das zu Beginn dieses Jahres von AGCO und Trimble gegründet wurde, stellte heute WM-FieldForm vor, seine Wasserlösung der nächsten Generation für komplexe Landformungs-, Planier-, Nivellierungs- und Terrassierungsprojekte. Das System wurde entwickelt, um die Möglichkeiten der Bodengestaltung zu verbessern und den Landwirten zu helfen, die Wasserbewegung in, aus und innerhalb von Feldern zu kontrollieren. Es verspricht eine beeindruckende Effizienz und einen um bis zu 30 % höheren Ernteertrag.

„Landwirte suchen nach Werkzeugen, die es ihnen erlauben, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Deshalb haben wir in WM-FieldForm investiert, um unsere Tradition der Innovationsarbeit und Entwicklung im Bereich Wassermanagement fortzusetzen", sagte Andrew Sunderman, General Manager von PTx Trimble. „Wir freuen uns, neue Funktionen und aktualisierte Funktionalitäten zur Verfügung stellen zu können, damit Landwirte die Genauigkeit und Wirkung von Landformungsprojekten verbessern und die Wasserverteilung auf ihren Feldern optimieren können."

WM-FieldForm ist eine Komplettlösung zur Verbesserung und Vereinfachung jedes Schrittes des Landforming-Prozesses, von der Vermessung und dem Entwurf bis zur Ausführung und Überprüfung.

Landwirte können topografische Vermessungen von Feldern mithilfe von hochpräzisen RTK-Messungen erstellen. Mit Tools wie der App WM-Survey II können sie Grenzen, Innenpunkte und Berechnungen erstellen, um die tatsächliche Fläche von Vermessungsgebieten zu ermitteln. Die Vermessungsdaten können dann in die Planungssoftware WM-Form importiert werden, um optimierte Entwässerungspläne für die Feldoberfläche zu erstellen. Mittels Multiplane-Technologie können Haupt- und Querneigungen, vorgeschriebene Ausrichtungen und bevorzugte Neigungen für komplexere Feldanforderungen definiert werden. Alternativ können die Vermessungsdaten mit WM-FieldForm in der Anzeige verbleiben, um mit der Autoplane-Technologie passgenaue Flächenentwürfe zu erstellen. Die gesamte Software nutzt branchenführende Algorithmen für den Schmutzausgleich, um die Störung des Mutterbodens zu minimieren, sowie unkomplizierte Arbeitsabläufe, die leicht zu beherrschen sind.

Als Teil des Engagements des Unternehmens für seine Nachrüstungsstrategie für gemischte Flotten ist WM-FieldForm mit dem GFX-1260 Display und dem NAV-900 Guidance Controller integriert. Die Landwirte müssen lediglich ein NAV-900 und eine hydraulische Maschinensteuerung an einem Schaufelradlader anbringen. Dank der Kompatibilität mit NAV-900 haben Landwirte eine höhere Positionierungsgenauigkeit und mehr Betriebszeit, um die Arbeit schneller zu erledigen.

Mit WM-FieldForm können Landwirte ihre Felder selbst gestalten und pflegen, den Eingriff in den Mutterboden minimieren und das Wasser effizienter nutzen, unabhängig vom Klima in ihrem Betrieb. Für Gebiete mit übermäßiger Feuchtigkeit bedeutet dies, dass die Bodenerosion verringert wird, dass durch die Begrenzung der Nährstoffauswaschung Einsparungen bei den Betriebsmitteln erzielt werden und dass Ertragseinbußen durch Staunässe vermieden werden. Landwirte in trockenen Klimazonen profitieren unter anderem von einer besseren Bewässerung und einem geringeren Wasserabfluss.

Landwirte, die das WM-FieldForm-System einsetzen, können bereits im ersten Jahr durch eine effektivere und effizientere Wassernutzung ihre Erträge steigern und Kosten sparen. Wenden Sie sich an Ihren PTx Trimble Wassermanagement-Händler, um weitere Informationen zu erhalten, oder verwenden Sie das Tool zur Händlersuche, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter https://ptxtrimble.com.

