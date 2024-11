Verluste dominieren - Zurückhaltung vor Nvidia-Zahlen

Ublix schrieb 18.11.24, 11:04

Status November 2024



An meinem Depot habe ich ein paar Änderungen vorgenommen:

- GSK (Weil Trump mit Kennedy einen Impfgegner an Board hat)

- Enel (Wegen itl. Quellensteuer)

- Enagas (Wegen reduzierter Div. und span. Quellensteuer)

- Pepsi (Wegen sinkendem Kurs und geringer Div.)

+ Mutares Anleihe 23/27 (Aufgrund 11% Zinsen und günstigem Kurs von 95)

+ Golub Capital BDC (Vermögensverwalter & Depotbanken: In der Vergangenheit und Forecast stabile Div. von 11%)

+ UGI Corp. (Gasversorgungsunternehmen: Stabile 6% Div und wegen Trump: "Drill, baby, drill")

+ Verizon (Stabile 6% Div. und Kurs derzeit moderat)



Beobachtung und ggf. Verkauf:

~ RTL

~ TelKom Indonesia



Das Depot hat 35 Positionen:



Name | WKN | Depotanteil in %

================================

Aegon N.V. A0JL2Y 2,16

ALLIANZ SE 8404 4,32

ASR Nederland A2AKBT 1,93

ATLANTICA A116CH 4,4

BASF SE BASF11 2,23

BHP GROUP LTD. 850524 2,33

BRIT.AMER.TOBACCO 916018 2,59

DEUTSCHE POST AG 5552 2,99

DT.PFANDBRIEFBK AG 8019 1,85

DT.TELEKOM AG 55575 5,68

E.ON SE ENAG99 1,77

EVONIK EVNK01 4,2

FREENET AG A0Z2ZZ 3,48

GLADSTONE INV.CORP A0KES9 3,12

Golub Capital BDC, Inc. A1CXEA 2,53

HANNOVER RUECK SE 840221 3,69

ING GROEP NV A2ANV3 3,52

KAZATOMPROM GDR A2N9D5 1,77

Legal & General Plc 851584 3,23

MONEY Group A0MW73 2,09

MUENCH.RUECKVERS 843002 6,65

MUTARES KGAA A2NB65 3,27

Petróleo Brasileiro 541501 2,49

PHOENIX A2N805 3,58

RED ELECTRICA A2ANA3 2,5

RIO TINTO PLC 852147 2,05

RTL GROUP 861149 1,13

SIEMENS AG 72361 2,18

TELEK.IND.TBK ADR 898255 1,9

Traton SE TRAT0N 2,11

UGI Corporation 887836 1,42

VALE S.A. ADR 1 A0RN7M 2,17

Verizon 868402 1,22

Mutares 23-27 A30V9T 2,29

RUMÄNIEN 22-29 A3K9WT 2,55



Bar-Anteil: 2,6%