Symrise will profitabler werden - Aktienkurs kaum bewegt

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise will profitabler werden als bisher geplant. Bis 2028 soll bei einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 5 bis 7 Prozent eine operative Marge (Ebitda-Marge) von 21 bis 23 Prozent erzielt werden, wie das Unternehmen am Mittwochnachmittag anlässlich eines Kapitalmarkttages mitteilte. Damit liegt das Ziel für die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen am unteren Ende der Spanne um einen Prozentpunkt höher als bisher. Das Wachstumsziel ist unverändert. Auf das laufende Jahr blickt der seit April amtierende Konzernchef Jean-Yves Parisot etwas zuversichtlicher als bisher.

Der Manager plant für 2024 nun mit einem organischen Wachstum - also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert - von mehr 7 Prozent sowie mit einer operativen Marge über 20 Prozent. Zuletzt waren um die 20 Prozent beziehungsweise rund 7 Prozent in Aussicht gestellt worden. Analysten hatten im Durchschnitt allerdings schon mehr Wachstum sowie eine Marge von 20,5 Prozent auf dem Zettel gehabt.