Fokus auf KI-Expertise / heise übernimmt Mehrheit an Deep Content (FOTO)

Hannover (ots) - heise verstärkt sein Engagement im Bereich künstliche

Intelligenz durch die Übernahme der Mehrheit von Deep Content

(https://deep-content.io/) und die Bündelung aller KI-Aktivitäten unter der

Marke heise KI PRO (https://pro.heise.de/ki/aktion/) . Diese strategische

Neuausrichtung umfasst sowohl den bestehenden KI-Fachdienst als auch den

Consulting-Bereich und zielt darauf ab, Unternehmen im DACH-Raum beim

professionellen Einsatz von KI zu unterstützen.



Seit Anfang des Jahres hat heise durch den Einsatz von KI viele Workflows

deutlich effizienter gestalten können, sodass Zeit für neue Aufgaben, mehr

Aufträge und weitere Tätigkeiten gewonnen wurde, für die bisher nur wenig Zeit

zur Verfügung stand. Kern dieser positiven Entwicklung ist die KI-Plattform DC

I/O, die künftig als heise I/O firmiert. Damit schafft das hannoversche

Medienhaus eine zentrale Anlaufstelle für KI-gestützte Lösungen - sowohl für

sich selbst als auch für andere Medienunternehmen und Branchen. "Unser Ziel ist

es, Unternehmen beim professionellen Einsatz generativer KI zu unterstützen und

über reine Chat-Experimente hinauszugehen", erklärt Ansgar Heise,

geschäftsführender Gesellschafter bei heise. Die Kombination aus

journalistischer Expertise und praktischer Erfahrung ermögliche es, fernab von

kurzlebigen Trends nachhaltige Hilfestellung zu leisten.





Die Marke heise KI PRO vereint dabei künftig mehrere Serviceangebote: Derbestehende KI-Fachdienst wird weiter ausgebaut, während der neue Bereich heiseKI PRO Consulting Unternehmen bei der Integration von KI-Lösungen berät. "Wirstellen fokussiert neue, hilfreiche Services zur Verfügung, die für alleUnternehmen gleichermaßen wertvoll sind", betont Ben Danneberg, CEO von DeepContent."Besonderer Fokus liegt dabei auf der Verwendung der besten KI-Modelle ohneVendor-Lock-In, in einer Plattform für individuelle und hochflexibleKI-Workflows. Das heißt, dass wir uns nicht von OpenAI abhängig machen, sondernauch andere KI-Modelle anbinden, die für ihren jeweiligen Zweck sogar bessersein können."Die Next-Gen-Suche, die das Auffinden von Experteninformationen auf Webseitenoder internen Plattformen erleichtert, und verschiedene Chatbot-Lösungen, etwabei https://t3n.de/ oder https://www.wohnnet.at/ werden ebenfalls unter derheise-Dachmarke weiterentwickelt. "Unser KI-Labor arbeitet kontinuierlich anneuen Innovationen. Wir verbinden menschliche mit maschineller Intelligenz undgestalten damit aktiv einen Paradigmenwechsel insbesondere in Medienhäusern undanderen Branchen ", erläutert Danneberg. Diese Kombination soll Unternehmendabei helfen, für die Zukunft gerüstet zu sein und KI-gestützte Workflowseffizient zu implementieren.Nutzen Sie unsere Presse-Newsletter (https://www.heisegroup.de/presse/) : Damitinformieren wir Sie über aktuelle Pressemitteilungen, Neuigkeiten aus demMedienhaus heise und neueste Inhalte aus unseren Print- und Digitalangeboten -melden Sie sich direkt an !Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Gruppe GmbH & Co. KGKarl-Wiechert-Allee 1030625 HannoverWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107616/5913091OTS: Heise Gruppe