Mitsubishi, Hyundai, Hanwha: Darum boomen asiatische Rüstungsaktien

Die Aktienkurse spiegeln diese Nachfrage wider: Hanwha Aerospace, Produzent der K9 Thunder Haubitze und Chunmoo-Raketenwerfer, hat seinen Wert seit Ende 2021 fast verachtfacht. Hyundai Rotem, Hersteller des K2 Black Panther Panzers, konnte seinen Kurs verdreifachen. J.P. Morgan prognostiziert, dass Exporte bald 30 bis 50 Prozent des Umsatzes ausmachen könnten – ein Sprung von den 5 bis 18 Prozent im Jahr 2022.

Unterdessen profitiert Mitsubishi Heavy Industries von der heimischen Nachfrage in Japan. Während die Regierung in Tokio die Rüstungsausgaben hochfährt, hat sich der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr verdreifacht.

Obwohl Donald Trump sich für Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten aussprach, könnte seine Rückkehr ins Weiße Haus die Rüstungsbranche weiter befeuern. Erwartet wird, dass er NATO-Verbündete unter Druck setzt, ihre Militärausgaben zu erhöhen. Gleichzeitig sorgt die anhaltende Unsicherheit für stabile Nachfrage.

Da erscheinen Rüstungsaktien trotz gestiegener Bewertungen – Hanwha Aerospace handelt derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22 im Vergleich zu einem Fünfjahresdurchschnitt von 13 – für viele Anleger weiter attraktiv.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Mitsubishi Heavy Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 14,55EUR auf Tradegate (20. November 2024, 16:16 Uhr) gehandelt.