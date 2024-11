Advanced Blockchain: Neubewertung einer Portfolioposition

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Goldmann von GBC hat die Advanced Blockchain AG den PEAQ-Token erfolgreich gelistet, woraufhin eine fundierte Neubewertung vorgenommen wurde. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.



Nach Analystenaussage unterliege der PEAQ-Token zwar einer Lockup-Vereinbarung bis zum dritten Quartal 2025, dennoch könne er während dieser Periode für Staking genutzt werden. Token Staking sei laut GBC ein Prozess, bei dem der Kryptowährungsinhaber seine Token in einer Wallet sperren lassen könne, um das Netzwerk zu unterstützen, beispielsweise durch die Validierung von Transaktionen oder Bereitstellung von Liquidität. Im Gegenzug erhalte der Inhaber eine Belohnung in Form von zusätzlichen Token. Die Advanced Blockchain AG plane die eigenen PEAQ-Token aktiv für Staking einzusetzen, um zusätzliche Token zu generieren. Dieses Vorgehen könne die Token-Renditen während der Lockup-Phase verbessern und die Kapitalrendite des Unternehmens weiter steigern. Bei 3,79 Mio. ausstehenden Aktien führe die Wertsteigerung von 14,22 Mio. Euro zu einem Anstieg des NAV um rund 3,75 Euro je Aktie. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 10,75 Euro (zuvor: 7,00 Euro) und erneuern zudem das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.11.2024, 15:50 Uhr)



Die Advanced Blockchain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 4,95EUR auf Tradegate (20. November 2024, 15:56 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 10,75 Euro