Die Lebensmittelbranche im Tierschutz-Check

- Bereits dritter Report für Fast-Food-Ketten, erstmals auch Check für

Lebensmitteleinzelhandel, Caterer und Hersteller

- Tierschutzengagement der Unternehmen auf dem Prüfstand

- Hans im Glück beweist Machbarkeit der Masthuhn-Initiative (MHI)



Die ausführlichen Masthuhn-Reports für die Systemgastronomie, den

Lebensmitteleinzelhandel, die Catering-Branche und die Hersteller können hier

https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/masthuhn-report-2024

eport-2024?utm_source=newsaktuell&utm_medium=pm&utm_campaign=mhr2024&utm_content

=pm_publikum) .





Wie steht es in der Lebensmittelbranche um den Tierschutz bei sogenanntenMasthühnern? Das hat sich die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt inihrem Masthuhn-Report genauer angesehen: Bereits zum dritten Mal hat siebekannte Restaurantketten unter die Lupe genommen und erstmals auchLebensmittelhersteller, Caterer sowie Supermärkte und Discounter. "Füreffektiven und nachhaltigen Tierschutz muss die gesamte Lebensmittelbranche aneinem Strang ziehen", erklärt Esther Rabofski, Interims-LeiterinLebensmittel-Fortschritt bei der Albert Schweitzer Stiftung. "Hans im Glück undTegut, die fortschrittlichsten Unternehmen im Ranking, zeigen, dass höhereStandards in der Hühnermast möglich sind."Obwohl in Deutschland insgesamt immer weniger Fleisch gegessen wird, steigt derVerzehr von Hühnerfleisch. 2023 wurden in Deutschland mehr als 626 Millionen"Masthühner" geschlachtet - mehr als fünfmal so viele wie Schweine, Rinder,Puten, "Legehennen" und alle anderen Tiere zusammen. Gleichzeitig wollen immermehr Verbraucher:innen besseren Tierschutz: 90 % der Deutschen möchten, dass esden "Nutztieren" besser geht, als es derzeit der Fall ist (Eurobarometer 2023).Wie reagieren Unternehmen aus der Lebensmittelbranche darauf? Was tun sie, umdie Haltungsprobleme von Hühnern wie zu wenig Platz und Langeweile zu verbessernoder Krankheiten und Qualzucht zu reduzieren? Und folgen denöffentlichkeitswirksam abgegebenen Versprechen auch Taten? Diese Fragenbeleuchtet der Masthuhn-Report kritisch.Supermärkte und Discounter: Die große Macht für mehr Tierschutz nutzenOhne Supermärkte und Discounter als größte Käufer und Verkäufer vonHühnerfleisch ist der notwendige Wandel zu besseren Tierschutzstandards nurschwer möglich. Doch wenn der Handel auf die Masthuhn-Initiative umstellt,können die anderen Branchen effektiv mitziehen. Nachdem sich Aldi Nord und Süd2020 als erste Handelsketten zur Masthuhn-Initiative verpflichtet hatten, sindinzwischen acht weitere Unternehmen ihrem Beispiel gefolgt und veröffentlichen