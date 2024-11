BAADER BANK stuft Aroundtown auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown vor Neunmonatszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Die Trends im dritten Quartal dürften jene des ersten Halbjahres bestätigen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Immobilienunternehmen sei die zukünftige Entwicklung des operativen Gewinns (FFO) nur schwer planbar. Seine tendenziell positive Bewertung basiere hauptsächlich auf dem immer noch erheblichen Abschlag der Papiere im Vergleich zum Substanzwert./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 14:49 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 2,696EUR auf Tradegate (20. November 2024, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andre Remke

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,60

Kursziel alt: 2,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m