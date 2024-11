NAYO fesselt das Publikum auf der Analytica China 2024 mit seinem einzigartigen Ausstellungsstil

SHANGHAI, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- NAYO nahm mit Stolz an der 12. Analytica China & Labtech China Congress 2024 teil, der internationalen Fachmesse für Labortechnik, Analyse und Biotechnologie in China. NAYO wich von den traditionellen Ausstellungsnormen ab und demonstrierte seine Spitzentechnologie und seinen flexiblen plattformbasierten Ansatz mit einem Roboterarm, der bis zu 8 Meter lang war und die Aufmerksamkeit von Branchenexperten und Besuchern gleichermaßen auf sich zog.

Große Reichweite: 1–1000 µL vollständige Abdeckung

Hohe Präzision und Genauigkeit: Präzision CV ≤ 4 % für 5 µL, Genauigkeit ± 4 %

Pipettierüberwachung in Echtzeit: Flüssigkeitsstandserkennung (pLLD) für genaues und sicheres Pipettieren

Exklusives Dichtungsdesign: erhöht die Gesamtlebensdauer auf über 300 000 Zyklen

Verwirklichung eines kabellosen Kundendienstes: das einzigartige Pogo-Pin-Schnellverbindungsdesign ermöglicht einen schnellen Modulwechsel zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und erleichtert die Wartung

Chandler Luo, Geschäftsführer von NAYO, sagte: „Auf der Grundlage unserer flexiblen Plattform können wir mehr als 240 Konfigurationen anbieten. Diese Veranstaltung ist eine fantastische Plattform, um den Flüssigkeitshandler und die leistungsstarke Innovationstechnologie von NAYO einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Wir hoffen, sinnvolle Gespräche über die Zusammenarbeit mit Partnern und führenden medizinischen Einrichtungen weltweit führen zu können."

Bis heute sind die Produkte von NAYO in mehr als 10 Länder und Regionen exportiert worden. In Zukunft wird NAYO seine globale Marktpräsenz aktiv ausbauen, indem das Unternehmen Anwendern mehr kundenorientierte Produkte und professionelle Dienstleistungen zur Verfügung stellt sowie weltweit wettbewerbsfähige integrierte Lösungen für die Bereiche Biowissenschaften und klinische Diagnose anbietet.

Informationen zu NAYO

NAYO wurde 2016 gegründet und ist ein auf einer flexiblen Plattform basierender Hersteller von Laborautomatisierung mit Hauptsitz in Shanghai, China, und zudem ein Originalgerätehersteller (OEM). Auf der Grundlage unserer Plattform bieten wir mehr als 240 Konfigurationen an. Unsere Produkte umfassen fünf Kategorien: Plattformen für das Liquid Handling, integrierte Geräte, integrierte Module, exklusive Anwendungsprodukte sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör. In der Zukunft wird sich NAYO auf globale Innovationen im Bereich der Laboreffizienz sowie des Komforts konzentrieren und kontinuierlich Produkte, Lösungen und Forschung verbessern, um die Qualität, Effizienz und Sicherheit bei Biowissenschaften und der klinischen Diagnostik zu erhöhen.

