Rallye erinnert an Höhepunkt der Dotcom-Blase, warnt Rob Arnott

Kurz nach der US-Wahl erreichte der S&P 500 ein neues Rekordhoch von über 6.000 Punkten. Diese Entwicklung ist Teil einer längeren Rallye, die bereits über zwei Jahre anhält und in der künstliche Intelligenz (KI) eine große Rolle spielt.

London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+!

Arnott sieht jedoch übertriebene Erwartungen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, welche bereits im aktuellen Kursniveau des S&P 500 eingepreist sind. Das zyklisch bereinigte Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index sei demnach auf einem Niveau, das nahe an den Spitzenwerten der Dotcom-Ära liegt. Ein solches Kursniveau stelle hohe Erwartungen an zukünftige Unternehmensergebnisse, was den Markt anfällig für Enttäuschungen macht.

Arnott warnt auch vor den Herausforderungen für Unternehmen wie Nvidia, die ihren dominanten Marktanteil in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld verteidigen müssen. Er betont die Dynamik der Branche, in der auch etablierte Unternehmen wie Intel durch neuere Akteure wie Nvidia herausgefordert wurden, wobei nun Nvidia selbst Risiken durch aufkommende Disruptoren ausgesetzt sei.

Auch David Einhorn, Gründer von Greenlight Capital, ist vorsichtig. Er sieht die hohen Vermögenspreise zwar nicht zwangsläufig als Zeichen eines unmittelbaren Rückgangs, aber er betont, dass die Marktpreise über längere Zeit falsch sein können.

Arnott bleibt schließlich bei seiner Prognose, dass ein besserer Zeitpunkt zum Einstieg in den Markt in den nächsten Jahren kommen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion