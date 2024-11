DAX-Outperformer: 1 Mischfonds 287 % im Plus, der es Warren Buffett gleichtut

Warren Buffett empfiehlt den meisten Anlegern deshalb eine möglichst breite Streuung ihrer Anlagen. Auch seine Holding Berkshire Hathaway ähnelt einem breit gestreuten Mischfonds, der je nach Marktlage verstärkt in Aktien oder Anleihen investiert. Derzeit bevorzugt Warren Buffett Letztere, da sie im Zuge der Zinserhöhungen im Vergleich zu Aktien attraktiver geworden sind.

Viele Menschen scheuen Aktien aufgrund der möglichen Verlustrisiken. Und in der Tat sollten Privatanleger nur in Einzelwerte investieren, wenn sie über entsprechende Analysefähigkeiten verfügen und die Risiken entsprechend einschätzen können.

DC Value Global Dynamic

Ein sehr erfolgreicher Mischfonds, der auf den Spuren von Warren Buffett wandelt, ist der DC Value Global Dynamic. Er wurde am 15.07.2008 durch die Berliner Gesellschaft Dickemann Capital aufgelegt, die innerhalb des Fonds über verschiedene Anlageklassen streut und einem wertorientierten Anlagestil folgt.

So investiert der DC Value Global Dynamic vor allem in Unternehmen, die über Wettbewerbsvorteile, eine möglichst geringe Verschuldung, hohe Kapitalrenditen, Eigentümerorientierung, eine stabile Entwicklung und eine nicht zu hohe Bewertung verfügen. Dazu gehören derzeit beispielsweise Fielmann, Pepsi, Henkel und Alphabet. Dickemann Capital setzt zudem auf ein relativ konzentriertes Portfolio aus 20 bis 40 Werten.

Das Aktienportfolio bildet jedoch nur einen Teil der Gesamtstrategie des Mischfonds. Hinzu kommen Staats- und Unternehmensanleihen, die ebenfalls bestimmten qualitativen und quantitativen Auswahlkriterien genügen müssen. Zum 30.06.2024 hielt der DC Value Global Dynamic beispielsweise Procter & Gamble-Unternehmens- sowie norwegische und deutsche Staatsanleihen.

Zur weiteren Kapitaldiversifizierung investiert der Mischfonds mit Xetra Gold und Invesco Physical Gold ebenfalls in Edelmetalle.

Neben den fundamentalen Kriterien berücksichtigt Dickemann Capital bei der Investmentauswahl auch Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsaspekte (ESG-Kriterien).

Der dynamische Mischfonds thesauriert seine Erträge, verwaltet derzeit 80,28 Millionen Euro und wird von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet (20.11.2024). Damit gehört er zu den besten zehn Prozent seiner Kategorie.

Kontinuierlicher als der Aktienmarkt

In Summe schnitt der DC Value Global Dynamic mit einer Gesamtperformance von 287,53 Prozent (04.11.2024) bisher sogar besser als der deutsche Leitindex DAX ab.

Wer 2008 beispielsweise 10.000 Euro investierte, besitzt heute 38.753 Euro und aus 100.000 Euro wurden 387.530 Euro (04.11.2024).

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Aktienmarkt ist seine deutlich kontinuierlichere Entwicklung, die aus der Diversifizierung resultiert und Anlegernerven schont.

Weitere Dickemann-Fonds

Neben diesem dynamischen bietet Dickemann Capital mit dem DC Value Global Balanced auch einen defensiven Mischfonds und für Anleger, die ausschließlich Aktien bevorzugen, den DC Value Global Equity. Beide Fonds sind ebenfalls über die Börse handelbar.

Fazit DC Value Global Dynamic

Mischfonds diversifizieren über verschiedene Anlagesegmente und mindern so mögliche Wertschwankungen. Dabei gelang es dem DC Value Global Dynamic bisher sogar, besser als der deutsche Leitindex DAX abzuschneiden.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

