Euro gibt zum US-Dollar merklich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch merklich nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0528 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch über 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0562 (Dienstag: 1,0578) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9467 (0,9453) Euro.

Der US-Dollar legte am Nachmittag zu anderen wichtigen Währungen zu. Der Krieg in der Ukraine sorgt weiter für Verunsicherung. So hat die Ukraine erstmals laut Medienberichte britische Mittelstreckenraketen vom Typ "Strom Shadow" auf Russland abgefeuert. Am Dienstag hatte die Ukraine russisches Territorium mit sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion beschossen.