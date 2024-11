Pivotal Research hebt Kursziel von Netflix an!

"Mit dem Erfolg des Tyson/Paul-Kampfes erwarten wir, dass Netflix sein Angebot an 'eventisierten' Live-Programmen deutlich ausbauen wird", so Jeffrey Wlodarczak, Analyst bei Pivotal Research, in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Strategie ziele darauf ab, den Abonnenten regelmäßig exklusive Inhalte zu bieten, was die Kundenbindung stärke und den Spielraum für Preiserhöhungen eröffne.

Auch im direkten Vergleich zu seinen Konkurrenten überzeugt Netflix: Während Wettbewerber wie Disney+ und Max mit hohen Verlusten und stagnierenden Nutzerzahlen zu kämpfen haben, profitiert Netflix von einer starken Abonnentenbasis und einem soliden Free Cashflow. "Wir gehen davon aus, dass andere Streaming- und Medienanbieter zunehmend gezwungen sein werden, ihre Premium-Inhalte an Netflix zu verkaufen, um eigene Verluste zu kompensieren. Das steigert den Wert des Netflix-Angebots und dürfte das Abonnentenwachstum weiter ankurbeln", so Wlodarczak weiter.

Aktie mit fulminanter Rallye

Im bisherigen Jahresverlauf konnte die Netflix-Aktie um beeindruckende 79 Prozent zulegen. Mit dem neuen Kursziel von 1.100 US-Dollar positioniert sich Pivotal Research an der Spitze der Wall-Street-Erwartungen. Laut Analyst Wlodarczak sei dies ein klarer Beleg dafür, dass Netflix den globalen Streaming-Wettbewerb für sich entschieden habe.

Netflix setzt auf Content-Offensive

Neben Live-Events profitiert der Streaming-Gigant auch von der wachsenden Verfügbarkeit ehemals exklusiver Inhalte seiner Konkurrenten. Der Verkauf von Premium-Bibliotheken durch Wettbewerber, die zunehmend mit roten Zahlen kämpfen, verschafft Netflix Zugang zu hochwertigem Content und eröffnet neue Monetarisierungsmöglichkeiten.

Die Marktstrategie von Netflix scheint aufzugehen: Durch den Fokus auf exklusive Live-Events, einem nahezu konkurrenzlosen Content-Angebot und einer globalen Reichweite von über 600 Millionen Zuschauern setzt der Streaming-Dienst neue Maßstäbe in der Branche.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





